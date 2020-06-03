男子判死刑後稱調查方以未婚妻威脅逼供　四川女夜跑被劫殺案重審

2017年四川樂山一名女子在夜跑時遭搶劫殺害，事件轟動全國。去年樂山市中級法院曾對該案作出一審判決：被告人李健因犯故意殺人罪、搶劫罪、盜竊罪，數罪併罰被判處死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金1萬5千元（人民幣，下同）。 今年3月，四川省高級人民法院覆核後作出刑事裁定：撤銷原判，將本案發回樂山市中級人民法院重新審判。在6月2日（周二）的庭審中，李健對案件證據的合法性提出質疑，指偵查人員曾利用他的未婚妻對他威脅、逼供。

2017年四川樂山一名女子在夜跑時遭搶劫殺害，事件轟動全國：

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根據公訴機關指控，2017年12月14日近傍晚時分，被害人王某欣跑步時遇到被告人李健。李健搶去王某欣的財物後脅迫王某欣進入旁邊的小路深處。兩人其後發生爭執，李健一直要求王某欣不要報警。至凌晨1時許，李健同意王某欣離開，其後卻用手機擊打王某欣的頭頂，致其頭部出血，失去知覺，再用石頭多次擊打其頭部，並將王某欣挖坑掩埋。李健共搶去王某欣的1部手機、1隻金手鐲、1枚金戒指、3枚金耳釘和一副耳機。

內媒報道指，被害人王某欣離世時31歲，育有一名6歲半女兒，在樂山一間高校做行政工作。李健今年則28歲。

2019年4月，在兩次開庭審理後，案件在樂山市中級法院一審宣判：李健犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯搶劫罪，判處有期徒刑4年，並處罰金1萬元；犯盜竊罪，判處有期徒刑6個月，並處罰金5千元。數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金1萬5千元。

王某欣的親屬帶傳媒來到王某欣被殺害後遭掩埋的地點。（《封面新聞》）

和案件相關的人士透露，早在2018年10月第一次庭審時，李健就曾表示，對於殺害王某欣的事實沒有異議，並對這一事實感到抱歉，希望能夠以命償命，同意檢方加重量刑的要求，不接受除死刑之外的判決。

被告：偵查人員利用其未婚妻和父母進行利誘

判決隨後上報至四川省高級法院覆核。2020年3月18日，四川省高院作出刑事裁定：撤銷原判，將本案發回樂山市中級人民法院重新審判。6月2日，在庭前會議中，李健闡述了申請非法證據排除的理由。李健認為，偵查人員在第一次訊問時，利用其未婚妻對其威脅、逼供，為讓其指認現場，利用其未婚妻和父母進行利誘。

在6月2日的庭審中，李健還表示，歸案後面對偵查人員的長時間審問，他都沒有交代案情，在未婚妻被偵查人員找來後，他要求與未婚妻見一面。李健說，但在接下來的訊問中，偵查人員明確告訴他，如果他不交代，就不放他未婚妻走，在偵查人員將未婚妻的影片給他看了之後，他非常難過和氣憤，為了讓偵查人員放未婚妻走，他就被迫作了虛假供述。

對於李健在庭審中的陳述，公訴人堅持表示，從拘捕李健到訊問，再到送押到看守所提訊，乃至到審查起訴和原審中，整個程序均合法。

（綜合報道）