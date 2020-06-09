四川女花3萬人民幣整容致左眼永久失明　哀嘆男友和工作同時失去

今年年初，四川成都市一名女子花了3萬元（人民幣，下同）進行整容手術，卻導致左眼永久失明，連男朋友和工作都失去了。

四川成都市的黎女士進行整容手術後左眼永久失明（按圖放大）：

內媒報道指，黎女士今年年初在成都市天府新區一家整容診所進行整容手術，手術包含耳軟骨假體隆鼻及面部脂肪填充兩個部分。黎女士先完成隆鼻手術，再進行脂肪填充手術，但手術完成後當她一睜開眼睛，就發現左眼已經看不見了。

之後黎女士趕緊到醫院進行檢查，診斷結果為脂肪填充導致左眼中央主動脈阻塞，引起神經壞死，左眼直接對光反射消失，永久性失明不可逆。黎女士稱：「我現在是左眼完全看不見，右眼的視力對比我手術之前有所下降，而且我現在眼睛經常刺痛、乾痛。」

黎女士指，這突如其來的變化對她的工作和生活都造成極大影響。她因為這件事情失去了男朋友和工作，自己的父親今年五六十歲還有糖尿病，現在卻因為她要出去工作掙錢賺醫藥費。

整容診所願付30萬元以內補償金

事件發生之後，涉事整容診所的負責人與黎女士協商過賠償事宜，表示願意給出30萬元以內的補償金。但黎女士並沒有接受這一處理方式，她表示自己眼睛現在的情況還不是很穩定，最擔心的就是後續治療問題。目前，黎女士正準備做司法鑑定，希望通過法律途徑維護自己的權益。

（綜合報道）