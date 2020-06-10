郝海東前妻曝光　與現任妻子葉釗穎均為二婚

中國退役足球名將郝海東因6月4日在海外社交網絡上發表的政治言論成為焦點。6月4日，一段郝海東近半個小時的「新中國聯邦建國宣言」視頻，在海外互聯網上廣泛流傳。截至目前，內地網站均已刪除與郝海東及現任妻子葉釗穎有關的大部分信息。

其實事件之前，退役多年的郝海東就在網絡上非常活躍，不時與各路網友對罵，還經常拉上妻子聯合出擊，所以郝海東妻子也成為焦點，郝海東現在的妻子葉釗穎，曾是中國羽毛球運動員，她是郝海東的第二任妻子，而郝海東前妻名叫陳怡。

根據內媒披露，1992年，郝海東與陳怡相識於北京崑崙飯店。兩人育有一兒一女，郝海東兒子郝潤澤出生於1997年，2012年曾入選U16國家隊，2017年郝潤澤和西甲球隊格拉納達簽下5年長約。

郝海東和前妻2014年離婚，原因不詳。

據媒體消息，郝海東與葉釗穎早在2014年就已經認識，葉釗穎曾參與創立「YES跑團」，而郝海東也曾是跑團的成員。2016年7月31日晚，第二屆城市穿越跑中，郝海東作為第27棒跑了5公里，葉釗穎也同樣參加了接力賽。賽後的合影中，兩人在鏡頭前靠得很近，關係似乎很親密。

葉釗穎於1974出生於浙江的體育世家，1985年進浙江省羽毛球隊，1989年入選中國羽毛球隊，在上世紀末常年排名世界羽毛球女子單打第一，多次獲得世界大賽冠軍。2019年5月8日兩人在北京領證結婚，婚後葉釗穎作為郝海東妻子主要負責打理老家的農場。

郝海東曾表示他與前妻關係不錯，還主動稱讚了前妻陳怡，感謝她一個人把孩子拉扯大，她的確做了很多的犧牲。有一次陳怡生病了，郝海東還攜現任葉釗穎一同帶着陳怡去看病，前任和現任關係就像姐妹一樣。

而葉釗穎的前夫楊正宏，是弘道資本創始人，現任北京東方弘道資產管理有限責任公司董事長，其名下有數十家公司。包括OFO、人人貸等互聯網產品，都有弘道資本的投資。

郝海東事件發生後，內地《體壇周報》與知名體育網站「虎撲」，都在第一時間發聲明，稱郝海東在海外公開發布顛覆政府和損害中國主權言論，將停止對郝海東的一切報道與討論。之後，內地多家媒體已收到有關郝海東的報道禁令。郝海東擁有700多萬「粉絲」的社交媒體微博賬號，也被封禁。

對於郝海東夫婦的表現， 香港01在《郝海東政治宣言背後 一場「流浪者」的政治鬧劇》文中認為，他們更像是常年在海外互聯網的環境裏，被一些仇視中共的言論所洗腦，再加上因為個人經歷對中國體制秉持偏見，且在看待問題上缺乏歷史眼光，才在今天被推到政治表演的聚光燈前。