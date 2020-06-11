網傳河南滴滴司機直播性侵女乘客　滴滴：已報警並正緊急核實

有內地網民在微博爆料稱，網約車「滴滴」有司機直播性侵女乘客，期間要求觀看者付「禮物」，就可以「想看哪就看哪」，又強調女乘客「沒多大（年紀）」，內容不堪入目。 滴滴公司則回應指，已報警並正緊急核實事件。

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微博用戶「巧克力翠翠殺」今日（11日）爆料稱，一名滴滴司機昨日（10日）直播性侵女乘客。據稱，男司機直播片段長約40分鐘，該網民把前面約20分鐘的犯案片段上傳到網上，曝光事件。

從影片前5分鐘可見，司機先是和女孩聊天降低其警戒心，又不斷感嘆現在年輕人「會玩」。他又曾問過女生「介意我做你男朋友嗎」、「可以加一下微信嗎」類似問題。在受害女生談起兩年前「空姐遇害案」時，司機還說「現在車裡有攝像頭，誰敢犯罪」。

從影片約4分50秒左右可見，司機以「買水」為由，說要停車離開一會兒。下車前向女生稱「因為車裡有味道，所以噴點香水」。女生同意了，但提議用自己的香水，被司機拒絕並噴實為迷姦藥水的「香水」。

網民曝光滴滴司機直播性侵女乘客過程（影片已作打格等處理，內有不雅用語，慎入）：

噴完藥水後司機即下車，留下女孩一人在車內。司機在車外等待數分鐘，全程直播過程並不斷回答觀眾的提問，諸如「這個東西（迷姦藥水）我不賣的」、「我沒有戴避孕套」、「肯定要搞呀」、「這個女的長得還可以」、「甚麼女的也可以噴」。

當時有人問到司機怕不怕被報警，他一笑了之，稱其受害人甚麼都不記得，並吹噓前一天晚上的受害人（非本案）甚至在結束時過早醒來，他直接告訴她「你睡著了」。

稱不怕被報警：受害人甚麼都不記得

約在影片12分鐘時，司機返回車內，乘客女孩已經昏倒。司機上車後不斷呼喚女孩，以確定對方昏迷不醒，「都沒有反應了」。此時，他開啟價格大致等於10元人民幣的付費網上直播房間，向大約兩千多名觀眾直播性侵犯過程。

一開始，該名司機對女乘客上下其手，並不斷與觀眾互動，要求觀眾送禮物，就可以「想看哪就看哪」，又強調女乘客「沒多大（年紀）」。不久後，司機脫下女孩的衣物侵犯，影片傳出司機急促的呼吸聲，他又說「這樣很不舒服，真累」。

滴滴表示，已報警並正緊急核實。 （資料圖片）

案發地點位於河南鄭州

該網民表示，性侵害結束後該犯案者關閉直播，因此無法得知後續如何。而影片內性侵案發生地點位於河南鄭州，希望有關部門重視並儘快發起調查。「從他的描述來看這樣的性侵害直播並非個例，在某些地下色情app上經常發生。」

滴滴出行則於今日下午回應事件，稱已關注到網傳「滴滴司機性侵直播」的信息，公司已報警並正在緊急核實，一旦有進展會向社會公眾及時公開。

河南省公安廳則指，已安排鄭州警方緊急核查，有進展會第一時間通報。

近年多次爆出司機性侵醜聞

滴滴近年曾多次爆出司機性侵、甚至姦殺女乘客的醜聞。2018年5月，山東濟南一名空姐在飛抵鄭州後被滴滴司機姦殺棄屍。同年8月，浙江溫州一名趙姓女子中午乘坐「滴滴順風車」時，不幸遭司機強姦殺害。

在網友的譴責和監管部門的施壓下，滴滴當時辭退兩名高官，並進行一系列整改，承諾在整改完成前，無限期下線順風車業務。未料近日又再發生疑似性侵女乘客事件。