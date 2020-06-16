網傳阿里P8級員工1.6萬月薪招女助理：允諾轉正私下可包養

內地網絡傳出，阿里巴巴一名剛入職3個月、仍在試用期的「P8級」員工李君X，在網上「招聘」女私人生活助理，開出每月1.6萬元（人民幣．下同）的兼職月薪，允諾為對方「打通」轉正，並表示私下可以包養，引發輿論熱議。

網上資料顯示，李君X有上海交通大學的博士學位。（網站截圖）

▼ 圖輯｜阿里員工招聘「私人女助理」 允諾為其「轉正」（按圖放大）

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根據網民爆料，這名擁有上海交通大學博士學位的阿里員工，年薪與股票分紅總計可達200多萬元。他以招募私人助理的名義包養女性，除了提供1.6萬的月薪外，還毫不掩飾地向對方詢問「是否有被包養經歷」，表示可以私下包養她。至於工作內容則包括「談點私人業務」，但亦承諾即便女助理不做任何公務，只要「專注於他」就可以，例如每周至少需與他約會1到2次。

據傳阿里內部網絡上李君X的個人標籤充斥同事的謾罵和嘲諷。（網上圖片）

令李君X遺憾的是，他未能收穫到「私人助理」，而是收到網民和阿里員工的譴責，更有尚未確認的消息則指，李君X已被阿里開除。

有自稱阿里員工發布一張公司內部網絡的截圖，稱李君X在公司內部的標籤一面倒都是同事的謾罵和譏諷，例如「兄弟你才來三個月呀」、「可以自己提離職了」、「公司的名聲就是被這種人敗壞的」、「真丟人」、「要火」，還有人挖苦道：「只幫女生打通嗎😂」、「可能待遇給太好了，有點飄了」、「P80」等。

《香港01》翻查網上資料顯示，今年9月將在深圳舉辦的全球架構師峰會上，李君X原計劃擔任專題「算法應用」的出品人。該峰會網站介紹，李君X曾在IEEE TIP等頂級人工智能期刊會議上發表20多篇論文，並曾在YY語音、虎牙、bilibili等互聯網公司工作。不過，目前其照片和資料都已被該峰會網站移除。

阿里巴巴職員的等級劃分方式。（網上圖片）

據悉，阿里巴巴公司的P8級別（高級專家）與管理職位中的M3（高級經理）屬同一級別，是一線員工當中的最高級別，成為P8級別員工需要滿足研究生畢業及5年以上工作經驗，月薪在3.4萬到6萬元之間，但加上股票收入，年收入可達逾200萬元。

李君X事件引發知乎、豆瓣等平台不少網民熱議，但在阿里巴巴作為第二大股東的微博上，搜尋相關字眼得到的內容則屈指可數。有網民認為，此事與蔣凡事件大同小異。

今年4月14日，天貓總裁蔣凡的夫人在微博上發文，要求網紅張大奕勿招惹其丈夫。同月18日，蔣凡在阿里內網發帖，就網絡傳言帶來的惡劣影響向公司和同事道歉，並請求公司對自己展開調查。4月27日，阿里巴巴集團取消蔣凡阿里合伙人身份，職級從M7（集團資深副總裁）降為M6（集團副總裁）。雖然內地多間傳媒都有報道此事，但其後該些傳媒在微博上發布的相關報道，在短短數分鐘內消失無蹤。

新浪微博負責人6月10日被北京市互聯網信息辦公室約談，理由是「在蔣某輿論事件中干擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規訊息等問題」，國家網信辦對微博作出暫停更新「微博熱搜榜」及「熱門話題榜」一星期等處罰。

（綜合報道）