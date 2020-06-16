傳供應商不滿貨款遭剋扣綁架美的創辦人　美的斥「不實消息」

內地知名家電器製造商美的集團，其創辦人何享健上周日（14日）被傳出在廣東佛山順德區的自家別墅中遭挾持，其子何劍峰其後經別墅旁邊的小河，游到對面岸再報警求助。佛山警方在通報指，當時有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全，事後5名涉案疑犯已被拘留，事件中無人受傷。 對於疑犯的身份，網上有消息指是集團的供應商，「長期結算不到貨款，貸款了高利貸，幾年都結算不到貸款，活不下去了，衝到他家裡鬧，要死要活的」。 不過，美的方面對此表示否認。美的集團副總裁王金亮說，「對於不實消息的編造和傳播者，我司保留追究其法律責任的權利。」

事發時別墅的照片及影片陸續曝光（按圖放大）：

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網上消息指，美的集團對供應商苛刻，「他兒子不接手製造業，他開了個財務公司，所有美的貨款都必須用這個財務公司的票據支付」。消息稱，雖然供應商可以用應收貨款作抵押向上述財務公司貸款，並且財務公司支付貸款的速度很快，「也就是說，你壓在美的的貨款，太子爺可以給你一部分，但得另外給利息」。

對於網傳疑犯是供應商一事，美的集團予以否認。（資料圖片）

對此，美的集團副總裁王金亮在周二（16日）強調，上述消息是故意捏造事實，傳播、散發虛假資訊，「對於不實消息的編造和傳播者，我司保留追究其法律責任的權利。」

美的集團澄清，對供應商的付款已經實現了數碼化自動排款，付款周期更是優於行業水平。美的集團稱，該財務公司是獲中國銀保監批覆成立的持牌金融機構，是集團全資下屬公司，主要為內部成員單位提供結算、信貸等業務。如產業鏈上下游客戶及供應商有資金需求，經其申請亦可按照市場定價原則為其提供資金支持。

（綜合報道）