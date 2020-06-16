中國首款5G+氫燃料無人駕駛拖拉機河南亮相　3分鐘加氫24小時待命

《河南日報》報道，由國家農機裝備創新中心牽頭發起，清華大學天津高端裝備研究院洛陽先進製造產業研發基地聯合打造的中國首台「5G+氫燃料電動拖拉機」，今日（16日）於河南洛陽正式發布。

由國家農機裝備創新中心牽頭發起，清華大學天津高端裝備研究院洛陽先進製造產業研發基地聯合打造的中國首台「5G+氫燃料電動拖拉機」，今日（16日）於河南洛陽正式發布。（微博）

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國家農機裝備創新中心介紹，「5G+氫燃料電動拖拉機」是在2018年發布的「超級拖拉機I號」基礎上，中國首台基於5G，並以氫燃料電池為動力的無人駕駛電動拖拉機。

據介紹，「5G+氫燃料電動拖拉機」搭載中國移動5G網卡，可基於中國移動5G實現遠程控制，並採用蘑菇頭GPS天線、毫米波雷達、大數據雲平台等技術。使用5G移動通信技術，能夠實時感知整車運行狀態及周邊作業環境，通過5G具備的高速率、低時延、大連接等特性。將5G應用場景與新型農機無人集群場景有機結合，有效提升農機作業的可靠性，更安全和高效。

《河南日報》報道指，「5G+氫燃料電動拖拉機」透過豐富的氫能源技術，裝載智能整車控制系統，優化供電匹配，輕載燃料電池獨立供電，重載燃料電池、鋰電池混​​合供電只需要3分鐘就可以加氫完畢。24小時待命，隨時可以繼續工作。