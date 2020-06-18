深圳業主下跪抗議屋苑「降級」失名校學位　官方：事件涉樓價炒作

深圳福田區早前有多個屋苑的業主遞交「小升初」（小學升讀初中）申請時，被同區的深圳高級中學南校區駁回，理由是房產證上標明相關物業並非「商品房」，只是「單身公寓」。 業主不滿屋苑的樓價雖然高達每平方米10萬元（人民幣．下同），結果卻在今年被「降級」，不但到當地教育局拉橫額維權，甚至在深夜在教育局門口下跪以爭取學位。 福田區政府事後通報指是事件涉及有人借「名校學位」炒作以抬高樓價，又稱有份「跪求學位」的人當中，並無一人是今年有孩子需要申請學位。公安機關已對煽動及參與違法聚集的兩房地產中介作出治安處罰。

深圳高級中學是深圳名校之一。（資料圖片）

據了解，深圳高級中學是深圳名校之一，向來都是「僧多粥少」，例如今年初一計劃招生630人，但實際申請人數就有超過1000人。事緣在上月底，該校附近多個屋苑的業主發現，為孩子提交入學申請的審核結果為「初審不通過」，理由是入學積分方面不符合「商品房」（類似香港的「私樓」）。換言之，入學積分要求房屋類型是「商品房」。公開資料顯示，涉及的8個屋苑的入學積分，今年被從第一類「降級」至第三類，基礎分數亦由80分減至70分。

由於深圳高級中學本身就學位緊張，屋苑突被「降級」，以致孩子或將無緣入讀，引起不少業主不滿。隨後就有業主到教育局拉起橫額抗議維權，甚至在6月1日時，有數人深夜在教育局外「跪求學位」。

有業主到教育局拉起橫額抗議維權。（微博）

多人其後在教育局門口下跪爭取學位。（微博）

福口區政府在通報中就指出，教育局在今年起有所調整，並按照所接獲的投訴後，按照既定程序「對具體樓宇性質等積分因素進行甄別」，完全是合法、公正及有必要，「部分房產在甄別核實後確定的性質和類別與往年出現變化，但這只是回歸該物業本身應有的積分待遇，而不存在所謂因今年『政策變化』而『降低待遇』或者『損害權益』的問題」。通報稱，有人要求所謂「討還學位」或「恢復權益」的依據不足。

通報又指，經初步調查，涉事屋苑存在有人借所謂「名校學位」炒作以抬高房價的現像，公安機關已對煽動和參與違法聚集的兩名房地產中介依法作出治安處罰。通報提到，在6月1日的「跪求學位」事件，現場的7個人當中並沒有一人是今年有孩子需申請學位。通報並強調，今年福田區學位有充分保障，所有福田戶籍的適齡兒童可入讀公辦學校。

（綜合報道）