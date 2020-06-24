連續第四年端午節前穿古裝「投江」　四川漢：個人紀念屈原的方式

本周四（25日）就是端午節，四川西昌的41歲的男子賈治勇在周三（23日）下午身穿黑色古裝，高呼一聲「國無人莫我知兮，又何懷乎故都！」，然後就平展雙臂，俯身「投江」。 賈治勇已是連續第四年以此種「儀式」來紀念屈原，雖然被不少網民質疑是嘩眾取寵，但賈治勇就堅持這只是其個人紀念屈原的方式，整個過程就幾分鐘，並為「做騷」，而且跳河有危險，不希望有人模仿。

賈治勇連續第四年以身穿古裝「投江」的方式來紀念屈原。（封面新聞）

至於在現場目睹賈治勇「投江」的市民，則紛紛大表驚訝，例如正在對岸釣魚的市民就坦言「我被嚇了一大跳，還以為有人失足落水了。」另一批在海河天街飲茶的數名市民，見狀後則取出手機拍攝，大呼「驚呆了」，又謂以前從沒見過這樣的「表演」，覺得有些不可思議。一眾網民就對賈治勇的行為批評居多，有人留言評論指紀念屈原不能此種方式，「投河」是沒有意義，還存在危險；亦有網友指賈治勇「很明顯是想紅」。

事實上，今年已是賈治勇連續第四年在端午節前「投河」。第一次是在2017年，當時電視台在節目中有一段情景劇，需要模擬屈原投江的情況，賈治勇就是屈原的扮演者。翌年端午節賈治勇的朋友開玩笑稱希望再看他「投河」，賈治勇在徵集朋友們的意見後，就又再表演一次。去年端午節，賈治勇按照「慣例」繼續跳，結果影片在微博上廣泛流傳後，「大家都來罵我。」

今年是否延續「傳統」，賈治勇起初還有些猶豫，但最終仍決定要「投江」。對於網民的貿疑，作為昌漢文化研習社社長的賈治勇就強調整個過程幾分鐘就結束，既非炒作，也不是想當網紅，單純是個人行為，想用此種方式，在端午節表達對屈原的紀念，「明年端午節，我可能還會繼續跳。」

（綜合報道）