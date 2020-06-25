網紅劉馬車深圳酒吧外「執屍」帶往賓館兼拍性愛片　被判刑3年半

香港言行出位的網紅「劉馬車」（原名劉駿軒）去年與人爭執後人大打出手，同案另外三名被告分別被判接受社會服務令及緩刑。控方在庭上披露，劉馬車案發後在內地犯事被公安拘捕，至今尚未回港，被警方通緝。 「中國裁判文書網」日前發布一份二審刑事裁定書，顯示已有前科的劉馬車再犯「強制猥褻罪」，經一審、二審後判處有期徒刑3年6個月，現羈押於深圳市南山區看守所。

刑事裁定書指，案發在去年7月15日凌晨3時許，醉酒的邱姓受害人被同事放置在深圳南山區一間名為「SUPERFACE」的酒吧外小賣部附近的靠椅上休息，劉馬車其後就趁邱女同事前往小賣部購買物品，無人照看之機，將邱女抱走並搭乘的士抵達粵海賓館218房，「劉某軒將邱某某放在床上，脫掉其褲子及內褲，將其生殖器從邱某某臀部後插入，在其陰部摩擦，並拍攝視頻、照片」。劉馬車事後將邱女帶出賓館，扔到另一間酒吧「BBR」樓下麵包店的門口。約2小時後，公安機關在「SUPERFACE」門口將劉馬車抓獲歸案。

法院在一審判決時認定，劉馬車趁受害人醉酒而不知反抗、不能反抗之際強行猥褻他人，同時劉馬車曾被判處有期徒刑，結果在刑罰執行完畢後5年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬於累犯，且是同類罪名，依法要從重處罰。刑事裁定書指，劉馬車在2016年9月27日因犯強制猥褻罪、猥褻兒童罪，已被深圳福田區法院判處有期徒刑2年6個月，並於2018年9月27日刑滿釋放。

劉馬車言行出位，其動向受到不少網民關注（網紅劉馬車自稱正式加入ViuTV 網民震怒揚言將會集體投訴）

劉馬車言行出位。（資料圖片）

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法院指，劉明知邱女有人照顧，卻乘照顧人不備之際偷偷帶走邱女，又在猥褻過程進行拍攝，「其行為較惡劣，危害性較大」。刑事裁定書更提到，劉馬車在偵查階段中供述與邱女不相識，帶邱女去賓館的目的就是要體驗「執屍」的刺激，並拍攝性愛影片、相片。

（綜合報道）