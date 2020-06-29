北京疫情｜本輪疫情首位治癒者出院　五旬漢稱或拉下口罩抖氣中招

自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，截至28日，北京累計報告本地確診病例318宗。 29日（周一）上午，北京本輪疫情首位治癒患者出院。該56歲男子是機場巴士司機，曾於6月3日去過新發地批發市場牛羊肉大廳。

北京本輪疫情首位治癒患者出院（點圖放大）：

內媒《新京報》報道，56歲的何先生在6月3日在新發地市場牛羊肉大廳買羊肉，停留約20分鐘，兩天後出現乏力症狀，6月12日出現發燒症狀，最高體溫約攝氏38度，到醫院就診時證實感染新型冠狀病毒，電腦斷層掃描顯示右肺上葉磨玻璃影，於6月13日以新冠肺炎（普通型）收入北京地壇醫院。

何先生入院後第二日體溫最高達39.8度，並有咳嗽症狀，其後於6月16日體溫恢復正常，臨床症狀、影像及化驗指標於數日內相繼好轉，並於6月21日、6月26日兩次核酸檢測均為陰性，達到出院標準。

何先生被問到「怎麼就感染」時表示，早前的疫情過去後，他放鬆了警惕，上市場時因為天氣熱會時不時拉下口罩透透氣，可能是這些小動作令他染病。

新發地市場在疫情反彈後隨即被關閉（點圖放大）：

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此前，北京民航機場巴士有限公司官方微信公眾號發布聲明稱，6月13日，該公司1名職工被確診為新冠肺炎，接受隔離治療。因疫情防控要求，自1月26日北京市省際道路客運班線停運以來，該員工一直居家休息，其間未與該公司其他人員及任何旅客有過接觸。

目前北京報告的確診患者均在地壇醫院治療（按圖放大）：

自6月11日新發地疫情以來，北京市將所有新增新冠肺炎患者集中到北京地壇醫院救治，地壇醫院騰出1070張床位用於新冠肺炎患者醫療救治，其中普通床位1000張，重症床位70張。截至28日24時，地壇醫院共收治本次疫情新冠肺炎確診病例318例。目前該院已投入到前線的醫務人員638人，其中108人來自其他北京市屬醫院支援。

（綜合報道）