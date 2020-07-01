【北京疫情】張文宏：北京只是局部的反彈，不足以稱為第二波疫情

湖北省衛健委副主任張定宇、北京朝陽醫院副院長童朝暉、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，日前共同出席官媒央視的節目，研究內地的新型冠狀病毒肺炎疫情新走勢。 其中對於北京近期的疫情反彈，張文宏認為只是一個散發疫情、突發性小範圍疫情，不足以稱為第二波疫情，「我們只是說它是一個局部的反彈，都沒有形成真正的流行病學史上的一波。」

張文宏等多位專家出席央視的節目，研究內地的新型冠狀病毒肺炎疫情新走勢。（影片截圖）

張文宏介紹，北京整體防控策略是精準防控，可以把有關病例追蹤得非常到位。到目前為止，大多數病例的追蹤都是完成得非常好，病例都跟新發地市場有關，「北京精準防控路線堪稱國內防疫的模板。」北京的疫情呈現逐漸下降的走勢，以及所有病例都有非常清晰的傳播途徑，表明北京的疫情是可控。

張文宏認為，今次北京的疫情反彈是一個散發疫情，只是一個突發性的小範圍疫情，「這一波在流行病學史上，我們只是說它是一個局部的反彈，這一波疫情它並沒有造成非常大的擴散」。張文宏稱，所謂第二波疫情一定要有比較明顯的擴散，形成流行病學的特徵。北京的疫情在局限的範圍內被控制住，並沒有形成真正的流行病學史上的「一波」。

張文宏認為，今次北京的疫情反彈是一個散發疫情，只是一個突發性的小範圍疫情。（中新社）

張文宏同時指出，所謂的第二波疫情，一般來說泛指國際上，但國際上的第一波疫情尚未結束，「特別是歐洲，它控制得比較好，現在復工復學，整個社會回歸常態，是不是有第二波，這個是我們要討論的。」張文宏稱，北京的防控成果給予人們更大信心，中國不會有第二波疫情，北京的防控策略是一個清晰的榜樣，顯示中國會「拒絕」第二波疫情，「中國拒絕第二波的做法就是，無論是輸入性的，還是局部的反彈，我們都會快速反應，精準防控，不會允許有第二波出現。」相反，國際上的第二波疫情有可能已經在展開，或者將來要展開，可能性非常大。

（綜合報道）