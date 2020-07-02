內地掀「虛擬男女友」熱潮：不限扮戀人　輔導論文整蠱好友點都得

內地近來興起所謂「虛擬男女友」，不少在微博、B站上活躍的網紅，都有拍片分享光顧「虛擬男女友」的經歷，並且相當受觀眾歡迎。 內地微信公眾號「燃財經」採訪多間相關店舖，以及多名投身該行業的男女，發現時至今天，「虛擬男女友」已不單單是提供虛擬戀人服務，又或者色情服務，會有各種千奇百怪的服務，最受歡迎的是早上叫起床、督促學業、輔導論文、整蠱他人等。

報道指，「虛擬男女友」最早源於日本，傳入中國後早年活躍於QQ、百度貼吧、網上論壇等網絡空間，甚至淘寶上亦有不少提供「虛擬男女友」服務的店舖。後來部分「虛擬男女友」店鋪被發現涉嫌提供色情服務，在當局嚴查後已經銷聲匿跡。報道指，現時在淘寶上已無法搜尋「虛擬男女友」、「虛擬戀人」等字眼，但換成「小哥哥」、「小姐姐」、「戀愛體驗」等，就會發現該些店舖實際上至今仍然存在。

記者嘗試光顧其中一間店舖，從客服提供的報價單顯示，服務項目主要有「文語」（文字及語音）及「連麥」（語音聊天）兩種。至於「小哥哥」、「小姐姐」則按照「普通」、「金牌」、「鎮店」、「頂級男女神」共4個級別劃分，最高級別的每小時收費80元（人民幣．下同）。

該店服務項目主要有「文語」（文字及語音）及「連麥」（語音聊天）兩種，最貴每小時收費80元。（燃財經）

「燃財經」購買半小時「文語」。（燃財經）

記者選擇了半小時「文語」，並指定「鎮店」的「霸道總裁」，「下單前，客戶詢問了具體要求，隨後一位微信名叫小宇的店員添加了記者的微信，先是大概描述了劇情走向，隨即就進入了霸道總裁的角色扮演」。記者其後再嘗試體驗半小時「連麥」，經與客服的多輪溝通，由於是店長「常一」親自上陣，故要求須按「頂級男女神」的級別收費，「『小姐姐，我給你科普一下鴨子的種類，達克鴨、小黃鴨、扁嘴鴨、還有我想你了鴨。』微信語音接通後，常一用略帶青澀地語氣說道」。

店長常一親自上陣提供「連麥」服務。（燃財經）

常一事後坦言，今次是他第一次提供服務，此前有向店員學習半個小時的「土味情話」及溝通技巧，「我們在培訓時，對聊天技巧不會有培訓，多是靠自己發揮。比較厲害的主播，非常會撩，土味情話信手拈來，我就弱了點。」常一稱，他在大學時修讀編導，是應屆畢業生，但雖然開店營業至今僅三星期，但已經有穩定的客源。常一指，在淘寶上經營「虛擬男女友」店鋪很容易，但難在宣傳，因為要從零開始製作影片、積累粉絲。

常一並介紹，目前店內有30名店員，多是在校大學生，男店員以播音學系為主，女生多數是「聲優」。常一又稱，應聘要求非常簡單，只要聲音好聽、普通話標准即可。一般的接單流程是客服會把沒有特殊要求的訂單，隨機扔到接單群組中，讓想接單的店員自行爭奪。店鋪與店員的分成比例是四六分，「最忙的時候，一天營業額能有400多元，但其實我們三十個員工很多都接不到活。但好在播音專業的學生，大多都不差錢，做這個行業，多是為了好玩。」常一坦言，市面上大規模的店鋪確實有人能月入過萬，但只是極少數情況，自家店內業績最好的店員，月收入預計為600元左右。

「虛擬男女友」店面提供的服務包括有整蠱他人。（燃財經）

常一又透露，事實上「虛擬男女友」已不限於提供虛擬戀人服務，店舖本身亦有不斷更新服務清單，「我們店員裡有五六個研究生，上次接到一個指導機械物理專業畢業論文的訂單。」報道亦提到，「虛擬男女友」店舖會提供的服務千奇百怪，「『青蛙、蚊子、學人精、煩人精、女友，2rmb 5分鐘，專業團隊，不議價』，這是閑魚上一位賣家掛出的廣告語」。「燃財經」為好友購買「青蛙精」，「『你好，我是你朋友點的青蛙精。』該店家在添加好友微信之後，開始了長達五分鐘的『呱呱叫』表演」。報道引述一名曾經購買類似服務的買家坦言，事後的感受「無聊又好笑」。

「虛擬男女友」提供的服務多元化，色情服務亦是其中一項。報道指出，「虛擬男女友」的微信群組、QQ群組內，都會有一些只在晚上進行的色情交易，主要的色情服務內容是「嗑炮」，業內稱之為「w單（污單）」。雖然現時在淘寶上已難以找到，但只是轉移陣地至QQ、微信等網絡空間，並透過QQ群組、微信小程式的繼續。

「ｗ單」的價目表。（燃財經）

在其中一個名為「虛擬男女友」的QQ群組中，「有人接w單（污單）嗎？」、「晚上有能接視頻污單的，請加我，18歲以下」等的發言不絕於耳。按照一名網民提供的宣傳海報，一小時的語音聊天、半小時的「嗑炮」收費是40元，其他每分鐘5元的「高速車語音條」、每句1元至2元的「讀句子」等。該名網民透露，一般一天可以接到兩三單生意，顧客的需求大多是在晚上，要求千奇百怪。報道指，此類群組多是個人自行接單，加入群組無任何門檻。

（燃財經）