內地列牙膏為普通化妝品　將禁止在廣告中宣傳「美白功效」

6月29日，國務院公佈《化妝品監督管理條例》（下簡稱《條例》），自2021年1月1日起施行。當中，將牙膏列作「普通化妝品」，按相關規定管理，當中包括禁止在廣告中宣傳「美白功效」。

牙膏可在功效評價後，宣稱具有防齲、抑牙菌斑、抗牙本質敏感、減輕牙齦問題等功效。（網上圖片）

《條例》第七十七條指出，牙膏參照本條例有關普通化妝品的規定進行管理。牙膏備案人按照國家標準、行業標准進行功效評價後，可以宣稱牙膏具有防齲、抑牙菌斑、抗牙本質敏感、減輕牙齦問題等功效。

此外，宣稱上述功效的產品，在按照功效評價標准進行人體功效驗證後，應當將相關評價依據對外公開，接受社會監督。牙膏屬於「普通化妝品」的範疇，一些牙膏所謂的「美白功效」，將不在新條例允許宣傳的範圍內。

化妝品廣告的內容應當真實、合法

根據《條例》，化妝品是指以塗擦、噴灑或者其他類似方法，施用於皮膚、毛髮、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護、美化、修飾為目的的日用化學工業產品。同時，條例還按照風險程度將化妝品分為特殊化妝品和普通化妝品，對特殊化妝品實行註冊管理，對普通化妝品實行備案管理。用於染髮、燙髮、祛斑美白、防曬、防脫髮的化妝品以及宣稱新功效的化妝品為特殊化妝品。

另外，《條例》亦規定化妝品廣告的內容應當真實、合法。化妝品廣告不得明示或者暗示產品具有醫療作用，不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者。