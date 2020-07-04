【LV手袋60元】遼寧南台鎮仿冒假貨成風　防偽晶片報關單一應俱全

遼寧鞍山海城市南台鎮以箱包產業知名，是東北地區最大的箱包集散地，當地主要有兩個大市場，分別為「南台箱包市場」、「精品箱包城」，前者更被指是內地三大箱包市場之一。 惟有內地傳媒發現，當地實際上是大量製售仿冒假貨，並且宣稱任何品牌都無問題，海關報關單、防偽晶片、收據等都能提供。通過物流流向廣州白雲及花都、河北白溝、沈陽、成都等地，海外的話在香港、台灣、馬來西亞、澳洲亦能買到。 海城市政府在周五（3日）稱對事件高度重視，已要求各部門對「南台箱包市場」聯合展開檢查，責成相關部門立即調查處理，並要建立長效管理機制。

南台箱包市場。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，南台鎮營銷公文包、男包、休閑包等數千種高、中、低檔箱包，並有金璽、千惠兒、不梵迪尼、富莎妮雅、典範等200多個本地品牌。但與此同時，當地有大量店舖從事製假生意。例如在抖音上，有名為「鞍山南台箱包（男包女包腰帶）」的用戶發布短片，展示外型和原廠正貨幾乎沒有差別的LV、GUCCI、COACH等品牌的箱包、皮帶。微商相冊出現的各種品牌箱包就更多，有單肩包、雙肩背包、胸包腰包、手包、旅行包等熱賣的款型，價格從130元（人民幣．下同）到300多元不等，遠遠低於專賣店數千元甚至上萬元的價格。

報道指，以「南台箱包」作為關鍵字，抖音、快手、百度貼吧等多個平台上都有大量宣傳廣告，全都是出售各種奢侈品牌箱包，相當活躍。一名在百度貼吧上經營相關生意的「吧友」就透露，自家工廠直銷各大品牌的「復刻包包」，即是出售LV、COACH等品牌的仿冒假貨。貨品不僅對準散客，還會做批發，常年對接各大直播電商，「批發最少20個，訂做50個起，只要你把想要的包的圖片樣式發給我們，就可以做出一模一樣的成品出來。」

「精品箱包城」內的其中一間店舖，地上和櫃台擺滿各種品牌的仿冒假貨。（澎湃新聞）

儼然是集中地的南台鎮，根據官方數據顯示，截至2007年，南台當地的箱包產業營銷公文包、男包、休閑包等高、中、低檔箱包5000多種，創立金璽、千惠兒、不梵迪尼、富莎妮雅、典範等200多個本地品牌。南台全鎮擁有箱包加工、五金配件、輔料加工等相關企業近300間，小規模作坊近1100個，約4.5萬人從事箱包加工和生產銷售，直接帶動周邊鎮區勞動力超過1.2萬人。報道提到，南台鎮核心地帶有兩大市場，分別為「南台箱包市場」及「精品箱包城」。其中「南台箱包市場」在2016年至2019年的成交額分別為75.1億元、77億元、80億元、85.2億元。

《澎湃新聞》暗訪其中一間在「南台箱包市場」內二樓經營的商戶，對方表明可以「訂製」各種品牌的箱包，會印上商標，主打是COACH的箱包。店主表示，因為COACH出新的速度太快，專做COACH的「生意」已然足夠。在一樓的另一間店舖，店主亦表明可以訂做仿冒假貨，「這裡的檔口大部分都可以做。」店主指，現時在場內設有門市的店舖基本都已在家中接洽生意及發貨，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，親自來到市場的人銳減，商戶都沒有必要留在場內。

在「精品箱包城」的情況亦類似，《澎湃新聞》暗訪的店舖是專門經營各類男款皮包，LV、PRADA、VERSACE等品牌的熱賣旅行包、胸包、單雙肩包、手提包、相機包都能在這裡找到。報道指，在LV官網上售價萬元的包包，該店只需60多元至百元左右就有交易。雖然價格便宜，但假包與正貨的外型幾乎一模一樣，同樣有LV的商標，配有與原廠正貨相同的包裝盒，以及偽造的海關報關單、增值稅繳款書等。店主甚至有向暗訪記者推銷，稱一款在LV官網上售價7500元以上的包包，「我們只要60元，走量多，50元給你。」

一款原價7500元以上的LV包包，只需60元就有交易，並且會配有LV商標、海關報關單、增值稅繳款書等。（澎湃新聞）

店主稱，顧客看上哪一款箱包，可直接在微信上下單，有庫存的話當天就可以發貨。即使是官網上的最新款式，市面尚未有仿製品，但一般都只要等待數天就可以，「簡單一點的新包三四天就會有貨，復雜一點的十來天也會有。」店主更稱，其實有時候並不是新款箱包的仿製困難複雜，主要是看材料和五金配件是否齊備。

對於南台鎮的情況，海城市政府指出，目前鞍山、海城兩級市場監管部門已展開聯合專項整治行動，對轄區內的箱包營業店舖逐一進行排查，如發現問題，依法處理。

（澎湃新聞）