內地洪災｜3千噸茶葉被淹損失近億　茶企老闆痛哭：怕茶農沒錢收

內地南方地區暴雨持續，多地出現嚴重水災。安徽歙縣是這次洪災的重災區之一，當地一間茶企在一夜之間損失了3000噸茶葉，價值金額達到9000萬元（人民幣．下同）。 茶企負責人鄭先生在現場整理時，因為擔心無法向茶農支付貨款非常自責，他站在泥濘的工廠門口失聲痛哭的片段傳到網上後，亦令不少網民感到心酸。

工廠遭受洪水侵襲後滿地泥濘，茶葉在洪水浸泡後損毀報廢。（影片截圖）

歙縣在7月7日遭遇50年一遇的洪災，該縣經濟開發區內有超過190戶企業及100戶個體工商戶受到影響。其中鄭先生的車間內有成百上千袋散落一地的茶葉半成品，因為受到洪水浸泡損毀，茶葉包裝帶上布滿污泥。據初步統計，受影響的茶葉大約有3000噸，金額達到9000萬元。剛剛入庫的1200噸毛茶中，有六成貨品還沒有向茶農付款。

鄭先生表示，今年受新冠肺炎疫情影響，為幫助當地茶農出貨，他的廠房比往年收購了更多茶葉，因此也造成很大損失，「我要是知道（洪水）這樣子，就不應該把這1000多噸（茶葉）拉進來」。他還稱自己現在最關心的是對茶農的支付問題。

茶企老闆鄭先生在工廠門外失聲痛哭，落下男兒淚。（影片截圖）

不少內地網民看到影片呈現出來的劫後場景表示心酸，並對鄭先生痛哭的畫面感到難過：

「成年人的崩潰就在一瞬間。」 「男人有淚不輕彈，實在太難了」 「看到他落淚的那一刻懂得了成人的無奈，能幫就幫吧。」 「看到因為疫情幫助茶農而受到更大的損失，真的心痛，政府部門該盡最大能力幫一下了，希望大叔撐住！」 「疫情加洪水，剛剛復工的民營企業雪上加霜。」

事件引起熱議後，當地志願者和武警在7月11日前來幫助該茶企清淤、消毒、搬運受損貨物。車間地面上有大面積茶葉受潮後留下的白色渣滓，打開的茶葉麻袋仍不斷滴水。據悉，被淹嚴重的茶葉經消毒後將集中銷毀，輕微受潮的茶葉將被送去烘乾。

（新京報、南方都市報）