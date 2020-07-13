小六學生研究大腸癌療法全國獲獎惹議　疑研究員父母幫助造假

雲南昆明就讀小學六年級的陳姓學童，憑藉一篇對結直腸癌（大腸癌）基因療法的研究報告，在全國青少年科技創新大賽上斬獲三等獎，但隨即也掀起質疑聲浪。 大賽官網發布的陳同學手寫記錄則顯示，陳同學「上網搜了一下什麼叫基因」，令網民更加確信，一名如此缺乏生物學常識的小學生，無能力完成這樣高難度的專業研究。

陳同學研究大腸癌獲得三等獎。（全國青少年科技創新大賽官網截圖）

根據公開資料，該項目指導老師是呂冬梅、馬倩等人。內媒報道稱，這一研究達到碩士甚至博士研究生的科研水平，但完成了這一切的小學組的「天才」卻在實驗記錄裏寫道：「老師們給了我一個基因，叫C10orf67。我上網搜了一下什麼叫基因」。

網民紛紛表示，陳同學完成這一份研究是「不可能的任務」：

－真 · 從0開始發paper！ －這麼厲害的研究，居然只得了三等獎…… －一個敢投，一個敢評，沒毛病 －變相的學術造假

+ 2

而根據陳同學的實驗記錄，指導老師呂冬梅曾帶其前往中科院昆明動物研究所，與中科院昆明動物所研究院的研究員楊翠萍和陳勇彬討論上述研究。巧合的是，楊翠萍在2016年獲批的《C10orf67在低氧適應及非小細胞肺癌發生發展中的功能與機制研究》項目，除了研究的癌症種類不同外，與陳同學的項目無甚區別。

陳勇彬和楊翠萍在美國誕下陳同學。（Flickr：yongbinchen@sbcglobal.net）

隨後有網民發現，陳勇彬和楊翠萍其實就是陳同學的父母。陳勇彬於2005年至2012年在美國德州做研究員，楊翠萍則於2006年至2012年在美國德州做博士後，期間誕下陳同學。陳勇彬在Flickr上則以「陳××（Alex）出生照」為題的公開相簿中，有多張夫婦兩人與剛出生的陳同學的照片。

而陳同學的身世更加激發了網民的議論：

－這年頭為了擇個校，父母也是拼了 －科二代？ －後浪 －兩個美國公民的父母，在中國研究機構裏供職，指導着中國人的孩子，並且用中國人的孩子的學術成果+中國國家的實驗室設備，給自己的美國公民孩子做競賽，這個真是細思恐極。 －懂了 原來這一切又都是美帝國主義的陰謀！

陳同學在實驗記錄中寫道，自己上網搜了一下什麼叫基因。（全國青少年科技創新大賽官網）

針對事件，內媒尋求全國青少年創新大賽組委會意見時，對方指應聯繫雲南賽區組委會，雲南賽區組委會則稱受訪權限在雲南省科協。雲南省科協負責該項比賽的人士受訪表示，「去年比賽時陳同學的答辯通過了，雲南這邊就把他的項目推薦到了全國賽。」

中科院昆明動物所今日（13日）回應事件稱，陳同學是該所研究員之子，研究所已成立調查組深入調查此事。

（綜合報道）