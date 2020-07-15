【白骨森森】山西高平發現「屍骨層」　專家料與戰國長平之戰有關

據內地傳媒報道，山西晉城高平近日發現一處厚度約0.6米、長度超過20米的帶狀「屍骨層」。經專家現場勘查後，認為屍骨層可能與發生在2200年前戰國時期的秦趙長平之戰有關。 高平市文旅局相關人士在周三（15日）指，事件已上報省文物局，並將根據批覆結果採取相關的保護措施。

帶狀屍骨層厚度約0.6米、長度超過20米。（中新網）

據了解，長平之戰正正發生在高平市境內，長達三年的戰爭在當地留下許多遺跡，有470個與長平之戰有關的地名及村名。新發現的屍骨層位於高平市北城街街道辦事處南王莊村的一處茂密粟米地中。現場所見，交叉疊錯、不規則堆積的屍骨層呈帶狀朝東西方向延伸，內有頭蓋骨、腿骨、臂骨、關節骨等諸多屍骨。屍骨層厚度約0.6米、長度超過20米。除了土崖上裸露在外的屍骨，可能是受雨水的多次沖刷，周圍的土地亦隨處可見有發酥的屍骨。

值得一提是，高平永錄鄉將軍嶺下在1995年曾經發現並發掘保護「一號屍骨坑」，但結果僅發掘到130多具遺骸，與《史記》上所記載的「前後斬首虜四十五萬人」相差甚遠。但據高平市長期研究長平之戰的學者郭庭榮指出，秦將白起殺降並非只在一處地方，而是以丹河為軸線分布在沿岸的多個地方，故千百年來丹河沿岸不斷有屍骨出土，也不斷有人處置發現到的屍骨。

《史記》記載，秦國名將白起勝出長平之戰，並在受降後將所有趙軍「挾詐而盡阬殺之」。（網上圖片）

事實上，近年高平市亦有發現其他屍骨坑，例如在2011年5月初，高平市永錄鄉後溝村附近發現一個200多平方米大的屍骨坑。此外，在丹河西岸的寺莊鎮柏枝莊村也有發現屍骨坑。

（綜合報道）