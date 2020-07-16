網站提供逾200套侵權動漫作品　內地D站創始人及員工被捕

近日上海市閔行區檢察院受理了一宗侵犯著作權案件，7月10日以涉嫌侵犯著作權罪，對嘀哩嘀哩網站（俗稱「D站」）創始人溫某某等犯罪嫌疑人批准逮捕。

檢察院稱，2015至2019年，溫某某購入www.dilidili.com，免費為網站用戶提供最新日本動漫作品，期間還成立了相關的科技有限公司，並雇傭鄭某某、林某和黃某從事免費動漫視頻播放和廣告招商。在未經權利人許可的情況下，他們從其他動漫網站拷貝動漫資源至D站進行免費播放並提供下載，還通過在D站上廣告招商牟取不法利益。因此以涉嫌侵犯著作權罪對溫某某、鄭某某、林某、黃某批准逮捕。

截止案發，D站播放侵權動漫作品200餘套（3000餘集），其中包含《極道超女》《龍王的工作！》《混沌之子》等熱門日本動漫作品。檢察院指，案件與嗶哩嗶哩網站（Bilibili，俗稱「B站」）有關，B站是內地知名的視頻彈幕網站，如今擁有大量國外熱門動漫作品的獨播權。

上海檢察院指，D站侵權案件與B站有關。（網站截圖）

據悉，Bilibili初期是以仿效日本niconico (ニコニコ)服務形式創立，雖然過去曾有盜版內容使用問題，但近年來則是重視版權逐漸轉正，成為大量收錄遊戲、直播、綜藝節目與動畫內容的網絡平台，並且經歷持續獲得融資、於美國納斯達克上市發行股票擴大發展規模，在去年4月37日透過可轉債發售與後續股票發行，成功融資8.24億美元。

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