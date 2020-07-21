網傳貴州10歲女童被用火鉗家暴周身傷痕　警方：只是教育方式不當

7月20日，有內地網民微博爆料指，貴州仁懷喜頭鎮米江村一名10歲女孩長期以來被父母用火鉗、木棍等施暴，一年四季全身傷痕纍纍，從未痊癒過。 對此，當地警方回應稱，不存在家暴，只是家長教育方式不當，已對家長進行批評教育，女孩目前「已回歸正常生活」。

根據網民爆料，村民秦某某、項某某夫婦長期虐待自己的女兒，而從兩段爆料影片中可見，女孩全身多處有明顯傷疤和瘀青，腿部尤為嚴重。爆料者稱，當地有村幹部、鄰居、幫扶幹部、駐村幹部均知悉這一情況，也曾對夫婦進行教育，但效果不佳。

當地派出所和鎮政府則表示，片中內容屬實，但又指女孩父母告訴警方，施暴原因是孩子「不聽話」。

7月20日，米江村村支書向內媒表示，這個女孩是夫婦親生的，情況不像網上形容得那樣嚴重。他又指該對夫婦並未虐待女兒，只是教育方法不對，警方已於傳喚夫婦兩人並對他們進行警告。當地警方也表示，不存在家暴，只是家長教育方式不當，已對家長進行批評教育，女孩目前「已回歸正常生活」。

事件在網上引發熱議，不少網民認為當地對家暴的認定過於嚴格：

「這不是家暴是甚麼，警察真有意思，難道不出人命都不是家暴？」 「這樣的人為甚麼要生小孩？自己都不是負責人的成年人，怎麼敢生？孩子不是工具」 「警察真是做了錯誤的榜樣啊哎」 「這不是家暴是甚麼，警察真有意思，難道不出人命都不是家暴？」

（綜合報道）