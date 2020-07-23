【火星探測】央視用「火星文」賀天問一號升空：恏渏 亾類哋夲能

7月23日12點41分，搭載「天問一號」火星探測器的長征五號遙四火箭在海南文昌市發射升空。火箭發射後經過2167秒飛行，成功將探測器送入預定軌道。 央視網的官方微博當日發布一則「火星文」帖文與網民互動：「恏渏 亾類哋夲能」，引來網民熱議。

圖輯｜搭載「天問一號」探測器的長征五號火箭發射升空（點圖放大）：

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據悉，火星文是指一類網路語言，年輕網民為彰顯個性，使用同音字、音近字、特殊符號來表音的文字。由於這種文字與日常生活中使用的文字相比有明顯的不同，文法也相當奇異，難以讀懂，故稱為火星文，有「地球人看不懂的文字」的諷刺效果。「火星文」在陸港台都曾經流行。

央視網以「火星文」與網民互動。（微博）

央視網的帖文「恏渏 亾類哋夲能」，「翻譯」後應為「好奇 人類的本能」。因為這次發射升空的火星探測器命名為「天問一號」，而「天問」的名稱源於屈原長詩《天問》。國家航天局此前介紹稱，這表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

不少網民也以「火星文」來回應央視網的帖文：

「濔竾湜焱暒亾？（你也是火星人？）」 「雖嘫洧點洣惑，泹憾覺恏妸嬡。（雖然有點迷惑，但感覺好可愛。）」 「煋歡辶卬伱。（火星歡迎你）」 「俄ィ門従未楟止探索。（我們從未停止探索）」

據了解，「天問一號」探測器預計明年2月份抵達火星。此次火星探測將一次性完成「繞、落、巡」（環繞探測、降落火星、巡視探測火星表面）三大任務。

（綜合報道）