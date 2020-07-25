【內地洪災】安徽銀行被洪水淹浸　救援人員水中撈出300萬現金

內地南方地區暴雨持續，其中在安徽六安市，當地一間銀行被洪水淹浸，保險櫃中的大量現金及數箱重要票據無法轉移。 救援人員接報後趕往協助，經過一番努力，終成功將300萬元（人民幣．下同）現金及八箱重要票據全部「救出」。

銀行一樓已被淹沒大半，水深及腰。（影片截圖）

據內地傳媒報道，六安市裕安盛平村鎮銀行固鎮支行的工作人員，在發現銀行被洪水淹浸後，立即向開封市消防救援支隊抗洪搶險突擊隊求援，並獲對方派出四人趕往協助。當時雨急、浪大、水深，突擊隊及銀行人員一行人乘坐橡皮艇，前進約兩公里左右後趕到銀行門口，只見超過兩米深的洪水正不斷湧入銀行，一樓已被淹沒大半。

突擊隊找到第一箱裝有約170萬元裝的箱子。（影片截圖）

「保險箱裏的現金放置在第一個房間的靠裏面位置」，突擊隊按照銀行工作人員的提示，並依靠牆壁慢慢向目的地靠近。報道提到，由於洪水太深，突擊隊員只能用雙腳一步一步試探。經過10多分鐘的摸索，突擊隊最終距離房間門口不遠處，找到第一箱裝有約170萬元人民幣的箱子。隨後，突擊隊又隨銀行工作人員進入二樓，找到另外一個裝有百多萬元現金的箱子，以及其他八箱重要票據。

突擊隊最後就利用繩索，從窗口處箱子吊下。（影片截圖）

突擊隊最後就利用繩索，從窗口處將10個箱子吊下，安放在橡皮艇上，並隨銀行工作人員將現金及票據帶返安全位置。

（大河報）