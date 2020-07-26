中美領事館風波｜美總領事台灣夫人微博稱不捨成都　網民：矯情

繼美國7月21日勒令中國關閉駐侯斯頓總領事館後，中方於7月24日作出反擊，下令關閉美國駐成都總領事館。 據悉，原本在7月已完成任期的美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）因故留守成都至今，他的太太是台灣作家莊祖宜。自中美捲入領事館風波後，在微博和Facebook等社交平台上都非常活躍的莊祖宜，也成為了內地網民熱議的對象。 莊祖宜在7月初在微博發帖描述對於成都的不捨時，當中表示「試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」，這則帖文在近幾天受到內地網民嚴厲批評。

美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）的妻子為台灣作家莊祖宜。（Facebook@莊祖宜）

莊祖宜在7月1日發表的帖文開首稱，「一直不想跟成都道別，因為怕說了就成真了」，她又表示「回想年初的時候好多人問我：只剩下半年在成都，什麽感覺？那時我都說，別問別問，我不敢想，還有好多事要做呢！我安排了年後要去宜賓自貢考察川南菜系，還想去廣元吃豆腐，去江油吃肥腸，去漢源採花椒...。」

她其後稱，「這些貪婪而確切的計畫都因為新冠疫情成了泡影，而我連逗留在屋子裡緬懷唏噓一會兒的機會都沒有。記得二月一日大清早Jim搖醒我說，不好了，國務院剛下命令，所有的外交人員家屬都必須立刻撤離中國！我和孩子只有不到48小時的時間訂機票旅館，打包行李，備齊醫療文件」。她續指，「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣，然後甩甩頭不想太情緒化，告訴自己我很快就會回來。」

莊祖宜在7月初在微博發帖描述對於成都的不捨時，當中表示「試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」，這則帖文在近幾天受到內地網民嚴厲批評。（微博）

對於這則帖文，當時還有網民留言稱「看得落淚」、「期待歸來」。但這則帖文在近幾天卻受到內地網民嚴厲批評。有網友認為，全文看似沒問題，但是「猶太人躲納粹」的類比，實在是惡意滿滿。

微博網民熱議：

「誰是納粹你不清楚麼？收起這些破爛小清新吧，成都是火一樣的成都，不是這種酸臭小清新的成都。」

「就是矯情。」

「別來了，四川人民不歡迎你，趕緊滾蛋！」

「既然說中國是納粹，不是應該跑遠點嗎，懷念啥呢？」

「四川人民不歡迎法西斯。」

▼圖輯｜莊祖宜與家人的合照：

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據早前報道，公開資料顯示，莊祖宜出生於台灣，擁有哥倫比亞大學人類學碩士學位，她也是西雅圖華盛頓大學人類學博士候選人。莊祖宜曾做過歌手、中學老師、大學助教，也曾經兼職翻譯。她在美國劍橋廚藝學校研習烹飪後還曾到飯店當廚房學徒。

莊祖宜熱愛烹飪。（Facebook@莊祖宜）

根據莊祖宜的微博自述，結婚12年來，前前後後七次搬家，從波士頓到香港，從上海到華盛頓，從雅加達到成都。她透露，自己的外公外婆都是成都人，她從小在台灣就吃川菜。莊祖宜的目前微博頭銜獲認證為「廚師與飲食作家」，著有《廚房裡的人類學家》，她在Facebook則稱自己是「偶爾寫作的廚子，四海為家的主婦」，兩個社交平台上都有大量關於烹飪和親子的帖文。

（綜合報道）