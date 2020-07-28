【認真就輸了】三個版本卻同一對父女　「考上清華」抖音片惹非議

高考結束後，內地短片平台抖音上流傳多段「女孩考上清華後跪謝父親」的短片，不少網民看後都大呼感動。惟隨後有網民發現，最初發布影片的抖音帳號，連續發布多段內容相似的短片，同一個女孩考上清華大學，父親卻身份古怪，有時是工人，有時竟然是躺在病床上的植物人。 短片惹來大量投訴，抖音指短片違規並下架處理。但短片創作者就抱怨，該些短片只是「段子」（趣味潮語、笑話），「但不少抖音號未經證實，盜用我們視頻當成新聞傳播，給我們造成很大負面影響，這個鍋卻要我們來背。」

短片全是由抖音帳號「會澤憨老大」拍攝。（紫牛新聞）

「考上清華」系列短片，內容都是女孩告訴父親成功考上大學。在父親是拾荒者及地盤工人的版本，女孩一度跪地，其後父女就相擁大哭。而在父親是植物人的版本，女孩告訴父親喜訊後就激動表示「爸爸，我很想你！」據了解，短片全是由抖音帳號「會澤憨老大」拍攝，其在簡介中列明「我是一個段子手！我的作品都是段子！如果我的段子讓你流淚了！請給我一個小紅心。」

會澤憨老大透露，本身主業是做生意，拍短片並非要創業，「就想做做公益。」會澤憨老大稱，此前有參加過公益活動，給高考考生送水，故想到要拍攝有關高考的短片。會澤憨老大甚至有親身參與演出，扮演植物人父親等不同身份，與女演員配合，「就拍感恩的段子，讀書讀出來要感恩父母。」不過，會澤憨老大承認確實有部分責任，未有在短片中標註清楚是「段子」。但會澤憨老大亦強調，短片是特意選擇在高考成績公布前推出，「就是不想別人誤會。稍微用點腦子就知道，高考成績還沒出來，怎麼可能就知道考上清華了。」

會澤憨老大指事後遭遇大量網絡暴力。（紫牛新聞）

會澤憨老大更提到，事發後近幾天都會接到數十個騷擾電話，不僅怒斥是「騙流量」，還會被「問候」家人及「人肉」（起底）住家地址，以致根本睡不好覺，特別擔心，「這已經構成了網絡暴力，對我心理上造成很大壓力，我們正在商量要訴諸法律，尋求幫助。」

另一方面，抖音負責人在回覆傳媒查詢指出，「考上清華」系列短片涉嫌「騙讚騙互動」，違反抖音社區公約，目前已被下架，發布短片的帳號亦將被系統減少推薦。抖音負責人指，鼓勵用戶記錄真實、美好的生活，進行有價值的內容創作，反對以「騙讚騙互動」為目的進行虛假的演繹。

（綜合報道）