【新冠肺炎】休艙4個多月後徹底關艙　武漢客廳方艙醫院開始拆除

武漢首批方艙醫院之一的武漢客廳方艙醫院，在武漢新冠肺炎疫情嚴峻時，僅用3日建成，為隔離和救治病人發揮了巨大作用。3月8日，客廳方艙在送走最後一批病人後宣布休艙，之後又歷經8次內外全面消毒，同時維護及清潔設施。 7月29日（周三），武漢客廳方艙醫院徹底「關艙」，工人開始進行拆除作業，預計需要2到3日完成，此後將逐步恢復原有業態。

7月29日，工人對武漢客廳方艙醫院進行拆除作業。（新華社）

武漢客廳方艙醫院是由武漢客廳會展中心改建而成，疫情期間由武漢大學中南醫院接管，專門用來集中收治新冠肺炎輕症患者。自3月8日休艙之後，武漢客廳又先後8次組織專業人員，對方艙內外進行全面消毒，同時成立「維保小組」負責艙內設施設備維護及清潔。

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客廳方艙拆除的消息引發不少網民熱議，紛紛表示「關門大吉」、「你就不要開門了」，中央政法委新聞網站官方微博「@中國長安網」則寫道：「使命已達，方艙醫院再見！我們會記住這裏的美好與感動！」但也有網民提醒，仍然要時刻為應對病毒做準備，不能掉以輕心。

網民熱議：

「從建立到關閉，中間的過程太不容易了」 「武漢，徹底挺過來了。」 「所有人，辛苦了」 「再也不見！」 「甚麼叫關門大吉？應對病毒得時刻準備了」

（綜合報道）