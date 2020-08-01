蘋果中國即日起限制無版號遊戲　半天已逾2.6萬款遊戲被下架

美國蘋果公司早前通知中國的遊戲開發者，將自8月1日起，從中國區Apple Store下架全部未獲中國官方遊戲版號的付費遊戲或帶有內購功能的遊戲。 據內地傳媒報道，截至當天早上11時，已有2.6494萬款無版號遊戲被下架。另相關數據顯示，整個7月份已有1.5053萬款無版號遊戲被下架。

自8月1日起，蘋果中國區Apple Store下架未獲中國官方遊戲版號的付費遊戲或帶有內購功能的遊戲，截至當天早上11時，已有2.6494萬款無版號遊戲被下架。（南方都市報）

報道指，現有數據顯示，中國區Apple Store上有超過22萬款遊戲，其中付費或帶有內購功能的遊戲共有6萬多款，但有1/3是無版號遊戲。報道引述Sensor Tower的統計數據顯示，去年蘋果中國手機游戲收入為118億美元（約834億元人民幣），同比增長14.9%。另據中國音數協游戲出版工作委員會發布的報告，去年中國移動游戲總收入約為1581億元人民幣。諮詢公司AppInChina估計，蘋果嚴審游戲版號，可能使蘋果公司損失8.79億美元收入。

報道又提到，早在今年2月，蘋果就已經修改Apple Store上傳後審核規定，要求游戲企業在6月底前，提交在中國發布任何付費或帶有內購功能游戲的版號，同月中旬更警告開發者需要月底前提交游戲版號，否則將無法更新已上架的游戲，也再無法上架無版號游戲。分析平台「七麥數據」CEO徐歡預估，在蘋果的要求下，目前中國區App Store的游戲中，需要提供遊戲版號的遊戲佔比高達27.14%。

報道指出，中國官方遊戲版號的發放近年趨勢收緊，游戲企業獲批版號的難度加大。從2009年至2018年，中國官方共核發19880款游戲，其中在2017年就核發9368款。惟在2018年3月，游戲版號的審批、發放暫停，當年亦僅有2064款遊戲獲得版號。自2018年底游戲版號恢復審批至今，游戲版號獲批數一直呈下滑態勢。截至2020年7月，僅有694款游戲過審，平均每個月過審100款遊戲。有業內人士坦言，按照現時的審批速度，要讓App Store上20多萬款沒有版號的游戲全部過審，需時要2000個月或166年。

（綜合報道）