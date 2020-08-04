華為重金聘最高級別「天才少年」：剛畢業就年入201萬　全球僅4人

華為創始人任正非自去年起發起「天才少年」計劃，用頂級薪酬吸引頂尖人才。據悉，該計劃實行年薪制聘請人才，共有3個級別，對象均為應屆博士畢業生，最低年薪為89.6萬元（人民幣，下同），最高年薪達201萬元。 目前，全球僅4人拿到華為「天才少年」最高級別年薪，其中，2020年剛入選、年僅27歲的張霽引發傳媒關注。

華為「天才少年」計劃是由創始人任正非發起，用頂級薪酬吸引頂尖人才的項目。（資料圖片）

經7輪嚴苛篩選脫穎而出

華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪流程：履歷篩選、筆試、初次面試、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗。

目前，全球僅4人拿到華為「天才少年」最高級別年薪，分別是鐘釗（博士畢業於中國科學院大學模式識別與智能系統）、秦通（博士畢業於香港科技大學機器人方向）、左鵬飛（博士畢業於華中科技大學計算機專業）和張霽（博士畢業於華中科技大學計算機專業）。

據內媒《長江日報》報道，出生於湖北通山的張霽在本科期間，是師生眼中的「超級學霸」，但同時興趣愛好也頗為廣泛，曾參加學校的各種唱歌和攝影比賽，獲得「校園十佳歌手」稱號，周末則會參加義工活動，或與同學到武漢遊玩。

張霽興趣愛好頗為廣泛，曾在本科期間參與唱歌和攝影比賽。（長江日報）

放棄360萬年薪offer 入職華為

2016年，張霽成為一名計算機系統結構專業博士研究生，在華中科技大學武漢光電國家實驗室繼續深造，期間於2015至2019年在騰訊公司實習，期間獲得國內、國際專利7項，研究成果獲得騰訊公司2016、2017年度傑出貢獻獎和2019年度卓越營運獎；2019至2020年在紐約大學庫朗數學研究所訪問。張霽於2020年獲得博士學位。

由於科研項目比較多，張霽沒有刻意找工作，甚至沒有主動投遞履歷，都是企業或高校主動聯繫他詢問就職意向。在一次國際會議上，張霽接觸到華為，並於今年5月底入職。他表示，自己放棄了幾間公司的offer，其中一間的年薪超過360萬元，最終選擇了華為，因為他希望「能夠和一群志同道合的人做有意義的事」、「懷抱理想讓世界刮目相看」。

「天才少年」坐擁201萬年薪，引發網民熱議：

「別人家的畢業……🤷‍♂️」 「雙985碩士，進了所謂體制內，入職半年的工資條上寫着，實發合計2517.37」 「流量明星半部戲的價錢」 「只要能最後為人民造福，年薪多少萬都可以」

（綜合報道）