湛江吳川對蝦養殖業直排污水出海　20公里「金海岸」變「黑沙灘」

廣東湛江吳川被揭發有大量未經處理的對蝦養殖業「尾水」直接排放，嚴重污染海洋環境，甚至令有「金海岸」之稱的海灘變成「黑沙灘」。 當地傳媒先後向湛江市生態環境局吳川分局、吳川市農業農村局反映情況，兩局雖然均表示知道上述情況，但都聲稱不歸其監管。

霞海溝村附近對出海灘。（影片截圖）

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報道指，實地走訪鑒江出海口至大江山出海口段共超過20公里的海岸線，可見到當地蝦塘密布。當地稱該處的海灘為「金海岸」，市政府在官方網站的介紹更是「景色迷人，有中國芭提雅之稱」。惟「金海岸」如今已是呈現灰黑色的「黑沙灘」，並且污水流向海水的交匯處，能看到有明顯的分界線。粗略統計，海灘中有近百條的污水溝、排污口、排污水管。污水顏色不一，有黑如墨汁表面泛起油污，亦有綠如水藻並有大量泡沫，更有一些污水是渾濁發黃，傳出濃烈氨氮氣味。

其中沙角旋村附近對出海灘的排污口最為密集，污水橫流，滿地死魚，惡臭襲鼻。而在亞芋村附近對出海灘，巨大排污水流出的污水，更已經將海灘沖刷出長長的黑色溝壑。有養殖戶受訪表示，污水從不會處理就直接排出大海，「十幾二十年以來都是這樣」。

報道亦提到，養殖戶大多環保觀念落後，認為「尾水」是可不經處理直排，「又不是化工廢水，蝦的糞便水來的，排出來能增加大海的生物」，又稱海水能夠「沖淡」污水。此外，養殖戶指相關單位對於「尾水」排放沒有嚴格要求，而且養殖戶根本無法承擔處理污水的成本。

污水流向海水的交匯處，能看到有明顯的分界線。（影片截圖）

污水流向海水的交匯處，能看到有明顯的分界線。（影片截圖）

湛江市生態環境局吳川分局及吳川市農業農村局在採訪中均表示知情，但都稱不歸其監管。報道出街後，吳川市政府在周三（5日）回應指高度重視事件，將會迅速整改。市政府表示，市委主要領導將會安排相關部門召開整治工作布置會議，制定整改方案；分管領導則帶領農業農村部門、生態環境部門和吳陽鎮等部門負責人到現場處理，加緊加快完成整改。

（南方都市報）