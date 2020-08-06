廣州橋樑直路拗彎遷就「釘子戶」　住戶稱拒搬因安置點在殮房附近

廣東廣州環島路海珠湧大橋近日正式建成開通，市民發現橋中間有一個凹陷處，橋下空間保留的一處破舊民居被雙向車道環形包圍，從航拍鏡頭下看形似一隻眼睛，極具視覺衝擊，因此將其戲稱為「海珠之眼」。 不少人專門前來參觀，令此處成為「網紅打卡地」，而橋中間未搬遷的「釘子戶」也成為了圍觀熱議對象。但該住戶在遭受網絡非議後表示，自己並不是想要錢，而是不滿意安置房位置在太平間附近。

從空中俯瞰，兩車道之間夾着民居，就像人的眼睛，由此被網民稱為「海珠之眼」。（網上圖片）

綜合內媒報道，廣州環島路海珠湧大橋8月3日正式建成通車，大橋全長400米，雙向四車道，兩側設有人行道，向北直通濱江西路，向南連接沙渡路。被網民稱為「海珠之眼」的民居就在這座大橋中間。

報道引述附近街坊稱，因為徵遷問題，屋主和相關部門並沒有就補償問題談攏。最終，相關部門放棄談判，更改橋樑設計，把路面做高，直接繞過屋主的房子，並為屋主保留進出的入口。

廣州市海珠區龍鳳街道辦事處城管科工作人員在接受內媒採訪時透露，海珠區相關部門仍在與屋主溝通，「拆遷費，（屋主）他們要的太昂貴了。也跟他們協商過了，協商不了，他們要價太高了。」

報道稱，目前橋下的民居有老中少三代共5人居住。（網上圖片）

此事近日在網上引起熱議，不少人都將涉事屋主稱為「最強釘子戶」，不明白住戶如何忍受「環回立體汽車聲，外加塵土飛揚如雪飄」。有網民則認為屋主「貪得無厭，貪字得個貧」，又批評他的做法影響大橋美觀，令直路變成彎路。

不過，也有網民認同政府的處理做法得當，至少沒有「強買強拆」，「既尊重私有財產，也體現了人文關懷」。還有人表示，「不必說成釘子戶，那是他的房子，他有權選擇搬不搬。我還挺支持他的，哪怕他是為了錢。本來就應該協商，一方不滿意沒必要指責成釘子戶。」

據悉，涉事民居面積約10平方米，屋外掛有晾曬的衣服，內媒走訪後發現目前橋下有老中少三代5人居住。該住戶近日在受訪時表示，僵持至今並不是想要錢，而是安置房在太平間附近。業主梁先生則稱，不想房子變成網紅打卡點，自己無法阻止市民圍觀，只希望不要對家人產生影響。他還說，目前還沒有和徵拆方達成意見一致，「不能叫釘子戶」。

據介紹，海珠區環島路建設是按照「整體規劃、分段實施、逐個擊破」的工作思路，「成熟一段，徵拆一段，建設一段，分段推進」。目前，環島路已建成24.9公里，在建4.8公里，正在辦理前期研究工作12.5公里。

（荔枝新聞／梨視頻）