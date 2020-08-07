江蘇破獲特大遊戲帳號盜竊案　300萬「吃雞」帳號被盜涉額1900萬

江蘇揚州市警方近日破獲一宗特大電腦遊戲帳號盜竊案，涉案電腦遊戲是近年大熱的「絕地求生：大逃殺」（俗稱「吃雞/食雞」）。本案涉及超過300萬個帳號，案值1900萬元（人民幣．下同），全案22名疑犯已全數到案。

涉案電腦遊戲是近年大熱的「絕地求生：大逃殺」（俗稱吃雞）。（資料圖片）

據通報，揚州公安局邗江分局網安大隊在去年3月發現，一名郭姓網民經常在網上購買《絕地求生：大逃殺》的游戲帳號，數量之多令人咋舌。經過初步偵查，警方確認背後有一個有組織盜號集團，遂成立專案組展開全方位縝密偵查。

警方在徐州抓獲集團主腦徐某，據其交代，盜號手法主要是買通各地網吧的運維人員，以維護伺務器的名義植入隱蔽性極強的木馬病毒。一旦有玩家登錄遊戲，木馬病毒就會自行啟動，將玩家的資料發送予徐某。徐某其後就將截獲的資料批量出售。警方查清以徐某為主犯罪集團的大致規模及部分涉案人員情況後，分別前往四川、吉林、雲南、山東等地，抓獲其中5名集團成員。經訊問，集團成員之間只通過互聯網聯系，隱蔽性極強，虛擬身份眾多。

網吧伺服器被植入木馬病毒，玩家登錄遊戲後，帳號資料就會傳送至盜號集團。（資料圖片）

警方根據已到案疑犯供述的資料並且結合電子物證，進一步查明其他涉案人員身份。其中集團的「軍師」吳某是一名程式員，會編寫專門軟件去處理數以百萬計的盜竊得來的遊戲帳號，提供校驗、處理、包裝、出售「一條龍」式服務，極大方便其他集團成員。

警方憑線索制定抓捕方案，再分赴上海、成都、重慶、玉溪、三亞、馬鞍山等地，通過與屬地公安機關的密切協作，最終成功將全部22名疑犯盡數抓獲到案。

（綜合報道）