新城原董事長褻童案｜王振華曾約好友商量對策　反遭對方清倉避損

新城控股原董事長兼創辦人王振華去年7月涉嫌在上海一間酒店猥褻一名9歲女童，案件於今年6月17日一審宣判，王振華因猥褻兒童罪被判囚5年。 內媒近日報道，證監會8月4日公布的一份行政處罰決定書顯示，王振華好友、時任上海雙菱電梯工程有限公司法定代表人、董事長孫求生在去年知悉王振涉嫌犯罪的消息後，隨即通過證券賬戶，突擊賣出新城控股股票5萬股，避損金額合計約65萬元（人民幣．下同）。

王振華辯護律師表示，王振華已經明確提起上訴，請求二審判決他無罪。（資料圖片）

從證監會披露的信息來看，孫求生與王振華相識十幾年，雙方存在業務合作關係。去年7月1日，孫求生曾因王振華涉案情況被派出所民警帶到派出所進行問詢。知悉上述消息後，孫求生利用自己和妻子錢某娟賬戶在7月2日、3日突擊賣出「新城控股」，合計賣出股票5萬股，成交金額分別為103.62萬元、103.84萬元，避損金額合計65.43萬元。

從股價表現來看，新城控股於7月4日開始接連跌停，之後一個月內股價接近腰斬，一度觸及21.29元低點。由於在內幕信息敏感期內突擊賣出「新城控股」股票，證監會認定孫求生存在內幕交易「新城控股」的行為，罰沒孫求生近200萬元（違法所得65.43萬元，並處以130.87萬元的罰款）。

中國證監會對孫求生的行政處罰決定書披露，王振華被刑拘前找孫求生商量對策。（網上圖片）

王振華被刑拘前找孫求生商量應對

有關王振華案件的細節，證監會的行政處罰決定書顯示，「2019年7月1日中午，王振華在新城控股17樓辦公室，約孫求生商量應對因涉及涉嫌猥褻兒童被受害者家屬報警事項。」

當日下午1時左右，王振華秘書張某在公司17樓貴賓接待室接待了來自上海市公安局派出所4位民警，當時王振華不在辦公室，孫求生遇到了民警並被帶回派出所進行詢問，晚上孫求生從派出所出來時看到王振華也在派出所接受詢問。

7月2日，王振華之子王曉松及其妻子均先後前往派出所，在公安人員陪同下聽取了王振華對於接下來工作的安排。直到7月3日上午9時30分左右，王曉松通知眾人於當日下午1時左右召開會議。會上，王曉松口頭告知各位高管王振華在派出所配合調查事宜，要求公司董事、高管評估風險，做好風險防範預案，與會董事、高管請王曉松取得進一步確認文件，以備做好信息披露工作。

7月3日下午3時左右，王曉松接到派出所電話，前往派出所。他隨後在下午4時30分左右前往派出所，領取書面拘留通知書後返回公司。據上海市公安局出具的拘留通知書，王振華於7月2日下午因涉嫌猥褻兒童罪遭到刑事拘留。

7月3日晚上9時48分左右，新城控股向上交所網站上傳信息披露文件，並於7月4日刊載於指定信息披露媒體。因此證監會認定，新城控股時任董事長王振華涉嫌猥褻兒童接受公安機關調查事項，屬於「重大事件」，在信息公開前，屬於內幕信息，該信息形成於2019年7月1日，公開於2019年7月4日。

（21世紀經濟報道）