抗美援朝官方電視劇《跨過鴨綠江》開機　央視台長慎海雄親自揭幕

抗美援朝官方電視劇《跨過鴨綠江》周六（15日）在北京隆重舉行開機儀式，並由中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄，以劇集總出品人身份為攝影機揭幕。

據官方傳媒報道指，今年是抗美援朝70周年紀念，《跨過鴨綠江》會「全景式」展現抗美援朝戰爭及抗美援朝運動，「弘揚革命英雄主義、革命樂觀主義和國際主義精神」。

中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄，以劇集總出品人身份為攝影機揭幕。（央視新聞）

據報道，《跨過鴨綠江》秉持「大事不虛、小事不拘」的創作原則，「旨在弘揚抗美援朝、保家衛國的偉大精神，展現中華民族在一窮二白、百廢待興的艱難時期，不畏強權霸權、敢於鬥爭、勇於勝利的重大歷史抉擇」。

作為出品人，中央廣播電視總台編務會議成員薛繼軍致辭指，中央廣播電視總台以高度政治責任感及使命感，圓滿完成此次重大革命歷史題材拍攝任務，「秉持『工匠精神』，激發正能量，著力提升藝術水准和群眾滿意度；要全心投入、全力以赴，保持攻堅克難、甘於奉獻的工作作風；要創新機制、保障有力，推進『總台出品』電視劇行穩致遠。」

官方傳媒報道指，《跨過鴨綠江》會「全景式」展現抗美援朝戰爭及抗美援朝運動，「弘揚革命英雄主義、革命樂觀主義和國際主義精神」。（央視新聞）

薛繼軍要求創作組要珍惜難得的創作機遇，精心打磨作品，勇於擔當作為，「靠作品和影響力說話，推出一部無愧於時代、無愧於人民的精品力作，紀念中國人民志願軍出國作戰70周年，致敬『最可愛的人』，用偉大愛國主義和革命英雄主義精神激勵當代中國人民奮勇前行！」

報道指，《跨過鴨綠江》集結中國頂尖的軍事題材主創團隊，並將在北京、瀋陽、天津、河北、黑龍江等地拍攝，計劃於12月攝製完成，再擇時在央視綜合頻道黃金時段播出。

（綜合報道）