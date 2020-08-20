打卡新地｜深圳地鐵10號線「華為站」成焦點　網民指命名或違規

深圳地鐵10線正式開通運營，其中一個車站「華為站」近日成為焦點，吸引不少民眾慕名前來打卡拍照。 不過，也有網民質疑，以華為命名地鐵站站名不合法規，有利用社會資源為企業變相宣傳之嫌。

深圳地鐵10線其中一個車站「華為站」成為焦點。（微博）

據了解，華為站因臨近深圳華為公司而得名，深圳地鐵的介紹更稱，深圳是高新技術產業化的重要基地，擁有華為等世界領先的企業，「華為站不僅是華為成就的展現，更是深圳『堅持創新道路，展望科技之光』的標誌」。

從網上流傳的圖片所見，不少民眾慕名前往華為站打卡拍照，其中有兩張是多人高舉手機與「華為」合照，其中卻有多部iPhone以及華為子公司榮耀的手機。

有網民指出，根據《深圳市軌道交通線路及站點命名規則》，站點專名用詞不應出現使用商業設施、企業、商業住宅區名稱。站點命名規則一般是按照當地地標建築或者人們熟知的地點，華為是中國知名企業，不該在社會公共交通領域被用作站名。

深圳地鐵稱華為站是華為成就的展現，更是深圳「堅持創新道路，展望科技之光」的標誌。（微博）

不過，有網民發現，早在2015年發布的《國家發展改革委關於深圳市城市軌道交通第三期建設規劃（2011～2020年）調整方案的批覆》，當時已有「華為站」。至於上述命名規則，則是在2018年底公示，並於2019年初才印發。

網民熱議：

華為站，然後通道應該叫智慧通道。 真給華為面子！ 國產手機又不止一個華為，沒必要這樣搞。 想說我的喜茶站和一點點站甚麼時候出現？ 追根究底就是一家私有企業，輿論上支持一下可以，正經八百上綱上線就沒意思了。

（綜合報道）