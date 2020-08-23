內地法院數據：結婚3年內鬧離婚比例最高　女性主動提離婚逾7成

人們提到婚姻常說「七年之癢」，不過，浙江開化縣法院2019年度訴訟離婚統計顯示，如今結婚後3年內出現婚姻危機的比例最高，「七年之癢」似乎已殘酷地變為「三年之痛」。

根據開化法院的統計，該院2019年度受理離婚糾紛331件，其中調解結案佔30%，判決結案佔44%，撤訴及其他方式結案佔26%。上述案件中，婚齡7至10年的佔20%，婚齡3至5年的則不到20%；婚齡3年以下的則超過30%，比例最高。

浙江開化法院的數據顯示，女性常常是離婚訴訟中的原告。（資料圖片）

統計顯示，在該縣所有離婚訴訟中，女性主動提出離婚的比率高達73%。分析指，女性主動提出離婚一方面反映了現代女性更加注重婚姻的品質，尊重內心感受，關注自己精神世界的需求，不委屈、不將就，也是女性經濟收入提高的體現。

從年齡來看，離婚主力軍是80後（55%），70後則佔26%。有解讀認為，70後、80後正處於中青年階段，工作壓力大，婚姻的磨合以及孩子的生育撫養等日常瑣碎事情很容易引發夫妻之間的爭吵，日復一日，終究磨去了愛情最初的樣子，導致不可挽回的結局。

數據顯示，很多夫妻離婚時的普遍理由是感情不和，其中包括性格不合、生活方式不同、矛盾爭吵多等等。分析認為，年輕人一見鍾情而閃婚，衝動型結婚往往存在諸多問題，例如三觀不同、生活方式不同等。

該縣有1成離婚案件是因家庭暴力導致。（示意圖／資料圖片）

更值得關注的是，統計顯示，因家庭暴力向法院申請解除婚姻關係佔10%，成為不容忽視的離婚原因之一。因第三者導致離婚的佔比僅6%。

在這些離婚訴訟案件中，若存在撫養權歸屬問題，雙方都爭搶撫養權的佔78%，僅父親一方要求撫養權的佔12%，僅母親一方要求撫養權的佔10%。法院指出，對孩子撫養無法達成協議的，法院通常會從有利於子女身心健康以及保障子女合法權益出發，根據具體情況判決，兩歲以下的子女一般隨母方生活。

開化法院的法官表示，在爭奪撫養權的過程中，雙方你爭我奪在一定程度上給孩子造成了很大的負面心理創傷，從法院調解結果看，相較於母親，父親的角色有時缺位，父親平時應當多關注家庭、關心孩子，陪伴孩子共同成長。

（澎湃新聞）