【申訴無果】微信被封號影響生意　深圳男騰訊接待中心頂樓墮樓亡

內地傳媒報道，深圳市一名21歲的男子因微信被封號影響做生意，多次申訴無果，8月15日從騰訊用戶接待中心頂樓11樓跳樓身亡。 騰訊方面表示，經查證，墮樓者的帳號由於被人舉報色情騷擾，平台根據用戶舉報證據和網絡平台管理規範，予以72小時短期封號。騰訊還指，經公安機關調查確認，墮樓者屬於自殺。

深圳一名男子因為微信被封號，多次申訴無果，在高處墮樓身亡。（資料圖片/路透社）

報道指，死者哥哥唐仁（化名）近日透露，自己的弟弟因微信被封號影響做生意，店舖在封號後無法正常收款。唐仁稱，弟弟多次在網上申訴，但微信一直是機器人自動回覆，於是前往騰訊公司想搞清楚為何帳號會被封，仍未能解決問題，最終「想不開就跳了」。

騰訊方面指，8月15日下午17：53 分，嘉達研發大樓A座發生一宗墮樓事件，大廈保安發現後立即報警，墮樓者經現場搶救無效死亡。事發後，警方到現場取證並展開調查。當日非工作日，租用該大廈一樓的騰訊用戶接待中心當天未對外服務，騰訊公司員工未與墜樓者有過交流接觸。

墮樓男子在騰訊用戶接待中心所在的大廈墮樓身亡。（網上圖片）

騰訊方面稱，經查證，墮樓者的社交帳號於8月12日被人舉報色情騷擾，平台根據用戶舉報證據和網絡平台管理規範，予以72小時短期封號，於8月15日到期後用戶即可自助解封，該訊息在登錄頁面已有明確提示。騰訊方面將用戶相關違規訊息提交給公安機關。經公安機關調查確認，墮樓者屬於自殺。

騰訊方面認為此事與己無關。在經過4次調解後，騰訊與唐仁簽下承諾書，承諾不再追究，並出於人道主義賠償15萬元（人民幣．下同）。報道稱，唐仁已收到15萬元，但隨後他在弟弟手機中發現，其自殺前曾錄有一段短片，他認為此事或還沒有完全還原真相。唐仁拒絕透露短片內容，目前該短片已經上交警方，等待進一步調查。