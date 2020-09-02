新冠肺炎｜四川漢違規外出打麻將致2人確診120人隔離　判監兩年

新冠肺炎疫情年初在內地爆發後，四川德陽市一名由武漢回來的染疫男子違反防疫要求，私下外出打麻將，導致兩人確診為新冠患者，120人遭隔離。當地法院1日（周二）一審判決該男子犯妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑二年。

當地法院1日（周二）一審判決郭男犯妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑二年。（四川在線）

案情顯示，2019年2月至2020年1月期間，郭姓男子在武漢務工，2020年1月22日郭男從武漢返回四川德陽市黃許鎮。1月23日，當地要求返鄉人員不外出、不串門、不走親訪友，居家觀察14天（從離開武漢之日起算），減少傳播風險。

在1月25日，郭男卻外出在本村麻將館打麻將，第二天出現發燒、咳嗽等臨床症狀，並於1月28日被確診為新冠肺炎患者。1月31日，與郭男打牌的賴某確診染疫；2月2日，與郭男有過接觸的一名村醫也確診染疫，隨後與郭男有密切接觸的120餘名村民被強制醫學隔離，宏山村、錦屏村被迫實行封閉管理。

當地法院認為，郭男未執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施，其本人確診為首發輸入病例後，傳播二次病例兩人，造成密切接觸者共計120名被隔離醫學觀察等嚴重後果。法院一審判決郭男犯妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑二年。

（綜合報道）