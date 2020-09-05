颱風「海神」 逼近料帶來大暴雨　遼寧65座超汛限水庫全力洩洪

內地汛情持續，遼寧省由上月起受暴雨、颱風「巴威」及「美莎克」影響，全省平均降雨量急升，比多年同期多八成，共65座水庫因超出汛限。 據氣象部門預報，今年第10號颱風「海神」逼近，將於下周一（7日）為遼寧省帶來新一輪暴雨，當地正在組織超汛限水庫洩洪應對。

早前受颱風「美莎克」影響，東北多個省市遭遇強降雨天氣。（新華社）

內地應急管理部指出，受颱風「海神」影響，未來三日渤海東部、渤海海峽、黃海東部和東海大部海域將有6至8級大風，其中東海東部海域的風力可達9至11級。

預計在9月7日至9日，東北地區等地將有較大風雨天氣，其中遼寧北部、吉林中東部、黑龍江中東部等地有大暴雨。此外，9月5日至6日，西南地區北部和東部、雲南西部、華南東部、西藏東南部等地的部分地區有中到大雨，其中四川盆地南部、貴州北部、雲南東北部等地有暴雨。

國家防總目前維持防汛防颱風Ⅳ級應急響應，要求全力做好颱風「海神」來襲的應對準備。9月5日，國家防辦向內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東等地防指下發通知，要求高度重視颱風防禦工作，從最不利情況出發做好防範準備。

在遼寧，截至9月4日，全省共有65座水庫（含電站）超汛限，其中30座大型水庫總蓄水量為69.28億立方米，比 2019年同期蓄水量59.68億立方米多9.6億立方米。遼寧省已組織超汛限水庫放水，水利部門要求在颱風來臨前，保證所有水庫水位下降到汛限以下。

（央視新聞／微博）