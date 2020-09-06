天降鐵球砸死女嬰｜全幢樓每戶判賠3千　受害家屬：有業主已上訴

四川遂寧首個高空墜物致人死亡案在今年8月24日宣判，因久未找到拋物者，事發地整幢樓的住戶均被判賠3000元（人民幣．下同）。作出判決的遂寧船山法院解釋稱，讓所有人分擔損失是「彰顯社會的公平正義」。 不過，受害家屬在判決後接受內媒採訪指，至今仍未收到錢，而有部分業主已經上訴。

據此前報道，2016年11月11日，在遂寧油坊中街，一個健身鐵球從天而降，剛好跌落在嬰兒車，砸中未滿1歲的女嬰。女嬰滿臉是血、昏迷不醒，送院搶救不治。警方對事發居民樓2樓至8樓住戶逐一入戶調查，核實部分住戶的身份資料並提取了指紋和DNA，但經過一番調查仍找不到肇事者。

遂寧警方介紹，砸到女嬰的鐵球重量達250克，直徑5cm。（網絡圖片）

及後，女嬰家人將該幢居民樓所有住戶起訴至法院，要求賠償損失約79萬元。時隔4年，遂寧船山法院於今年8月24日判決指出，該幢居民樓所有業主及底層店舖經營者均有可能是加害人，每戶需賠3千元，家中確實無人居住者除外。

法院解釋稱，雖然只可能有1人實施侵權，但「從公平角度出發」，以戶為單位對受害人分擔損失「更為公平」，這是一宗過失致人傷害的偶然事件，只區分這些業主及門面經營者拋擲鐵球可能性的有無，不再區分可能性的大小。

根據內地《侵權責任法》第87條，「不明拋擲物、墜落物損害責任糾紛」適用過錯推定原則，即只要業主或房屋的使用人不能舉證證明自已沒有過錯，則推定其有過錯。

法院稱，從保護受害者的角度出發，雖然實施侵權行為的只有一人，法律為保護弱者，平衡各方利益，讓所有可能實施侵權行為的人分擔損失，既可以達到撫慰受害者的目的，又可以警示、懲戒、教育違法行為人，讓公民在安全、規則、秩序的範圍內活動，「彰顯社會的公平正義」。

9月5日晚，女嬰父親周先生向內媒表示，他對於一審判決感到欣慰，在他看來，終於給了孩子一個交代。他透露，按照一審判決，共有121戶業主每戶需補償3000元。不過他同時指出，至今仍未拿到錢，而判決仍處於上訴期，有個別業主已上訴。

（綜合報道）