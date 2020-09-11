新冠肺炎｜國藥：國產疫苗已有數十萬人次緊急接種　實現零感染

國藥集團中國生物負責人日前就該公司的新型冠狀病毒滅活疫苗的緊急使用，以及其在海外的Ⅲ期臨床研究情況接受內地媒體採訪。 負責人透露，中國生物所研製的兩款新冠滅活疫苗，目前已緊急接種數十萬人次，當中無一人出現明顯不良反應，亦無人事後有受病毒感染，有數萬名接種者前往海外高風險國家及地區，截至目前均實現零感染。

據國藥中國生物總法律顧問周頌介紹，中國獲批臨床試驗的新冠滅活疫苗獲批共有三款，國藥中國生物負責其中兩款，也是緊急使用接種量最大、人數最多的，至今已有數十萬人次接種。周頌指，新冠滅活疫苗的緊急使用，面向的都是高風險暴露人群，比如救治新冠感染者的醫療機構醫護人員，以及前往疫情高風險國家的外交人員、外派員工，「一帶一路」中資企業建設人員等。

中國生物負責人指，疫苗已緊急接種數十萬人次，當中無一人有出現明顯不良反應，亦無人事後有受病毒感染。（新華社）

周頌指，上述群體有多達幾萬人，他們接種完疫苗後前往海外至今已數個月時間，「在海外是有平行對照的，也就是說海外有區域疫情暴發，他們打了疫苗去到那裡，和留守當地的員工對比，有留守的員工感染了，他沒有感染。」周頌稱，類似這樣的平行對照數據在多個國家都有，零感染證明疫苗的有效性，意義重大。

另一方面，國藥中國生物副總裁張雲濤表示，新冠滅活疫苗Ⅰ、Ⅱ期臨床研究在中國國內進行，都能成功在人體內產生中和抗體，現時在海外的Ⅲ期臨床研究，也會持續觀察中和抗體的情況。張雲濤更透露，目前新冠滅活疫苗在國際上已有5億劑的採購意向。

（澎湃新聞）