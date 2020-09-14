早前內地有大量廠商加入生產熔噴布及防疫布料，然而隨著內地疫情漸趨穩定，曾經瘋狂漲價的熔噴布和防疫布料供過於求，內媒報道指不少廠商都在面對訂單和利潤雙暴跌的局面，更有廠商謀求轉型生產養老產品。

中國石油化工集團有限公司早前建成全球產能最大萬噸級熔噴布生產基地：

據內媒《21世紀經濟報道》周日（13日）報道，浙江一家生產熔噴料、熔噴布的工廠的主任徐勇（化名）表示，熔噴料市場價最高曾經到每噸4.5萬元（人民幣．下同），現在估計每噸1萬元，該工廠賣每噸1.1萬元。日均生產20噸熔噴料的瘋狂情況僅僅持續了半個月，到4月時，訂單數量急轉直下，目前基本沒有訂單，偶爾才會有幾個。

隨著國內熔噴布的產能提升，熔噴布的價格也明顯下跌，利潤率更是嚴重縮水。徐勇說：「1噸熔噴布的成本大概是2.8萬元，曾經最高市場價達每噸50萬元，現在每噸只能賣3萬元，利潤率只在7%左右，基本不賺錢。」

江蘇一家生產防護服布料的工廠的總經理陳飛（化名）表示，在歐洲爆發疫情後，公司訂單進入巔峰期，「最高是做幾十萬米的面料，有段時間因為上游廠家減供，還遭遇過原材料不足的情況」。而現在，他們公司已經有2個月沒出口了，訂單斷斷續續的，員工也處於「做一天休兩天」的工作狀態。

陳飛說：「防護服面料的利潤下降非常嚴重，最高峰是1米面料能賺1-2元，現在只能賺1-2毛，利潤是10%，價格比疫情爆發前還要低。」

公安部早前展開專案打擊倒賣熔噴布犯罪活動，成功破獲一批相關案件，涉及20宗案件及42名疑犯，涉案金額高達3445萬元。（央視截圖）

有業內人士表示，防疫物資的國內需求銳減，但外銷的需求還是很強勁，不過由於此前出口零門檻，導致出口的防疫物資的質量參差不齊，國家開始制定嚴格的資質標準，規定醫療器械企業才有資格出口，所以需求再次下降。

報道指，一家位於西南省份的生產口罩的企業表示，目前正通過分析電商各大平台大數據，謀求轉型生產養老產品，「老年人市場巨大，毛利都是4成左右。不過，暫時決定轉型產品先做內銷，還沒有考慮外銷」。

（《21世紀經濟報道》）