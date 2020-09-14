內地金融業年薪大比拼：投行僱員人均40萬　保險業高管達566萬

內地早前一項調查顯示，對女生來說最受歡迎的男友職業，金融從業者以24.3%的票數排第二，且在各年齡段女生的選擇中都名列前茅。事實上，比較內地A股上市公司各個行業的薪酬水平，無論是普通僱員還是高管薪酬，金融業平均年收入都遠高於其他行業。 金融業又細分為投行、信貸、資產管理、保險等領域，各領域的薪酬待遇又有怎樣的差別呢？本文帶你一探究竟。

內媒《第一財經》旗下公眾號「DT財經」統計了在A股及港股上市總共233間內地金融公司的2019年報，找出了金融領域各個細分行業高管的平均薪酬（不包括分紅等額外收入）。

保險行業高管薪資拔得頭籌，但僱員薪資水平較其他金融領域落後。（路透社）

其中，多元化保險業務的高管以566萬元（人民幣．下同）高薪遙遙領先，比第二名的消費信貸高出210萬元。排名第三的投行業與經紀業務的高管平均薪酬也超過300萬元。資產管理和銀行託管業務的高管平均年薪則達到199萬元。人壽與健康保險的高管則達到179萬元。

普通僱員最高薪：投行和經紀業務

經營多元化保險的中國平安，2019年12位高管平均薪酬達1081萬。其中，執行董事李源祥和副總經理陳心穎，以1607.43萬元並列2019年A股上市公司年薪最高者。排在中國平安之後的，是地產巨頭泛海控股和地方銀行錦州銀行，兩間企業高管的平均年薪分別為937萬和917萬元。

雖然保險、銀行和信貸的高管薪酬領先金融業界，但若放眼所有僱員，金融市場的高薪陣營有一半是投資銀行業與經紀業務，包括中國四大投行之二的中信證券和招商證券。2019年，中信證券有3位高管年薪千萬，排名僅以微小的差距，惜敗於錦州銀行。招商證券雖僅能排名第14位，但9位高管平均年薪也超過了500萬。員工平均年薪前20的企業有7成是投行。

「DT財經」對比各金融企業高管與普通僱員的薪酬差距，中信證券等25間企業被列入「高管員工雙高組」。（資料圖片）

保險業高管與普通僱員「貧富差距大」

從2019年報數據來看，內地金融行業普通員工薪酬的高低基本遵循「資產管理與銀行託管業務＞投行＞銀行＞保險」的規律。前兩者的員工平均年薪都超過40萬，消費信貸緊隨其後也達到了38萬，各類銀行的員工待遇也處於中上游，平均年薪在25萬元左右。高管年薪排名第一的多元化保險，其普通員工的平均年薪卻只能屈居倒數第二，只略高於15萬元。

「DT財經」對比各金融企業高管與普通僱員的薪酬差距，中信證券、平安銀行、華泰證券、光大銀行等25間企業被列入「高管員工雙高組」，而五大國有銀行、江蘇國信、北京銀行、三泰控股等則屬於「高管和員工同甘共苦型」。中國平安、泛海控股、申萬宏源（A股）、山西證券等公司則被列入「高管高，員工低」區域。

（微信公眾號「DT財經」）