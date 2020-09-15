掛橫額「憤怒聲討漢奸」　安徽宗親將美籍華裔學者余茂春除名

美國國務卿蓬佩奧的首席中國政策顧問、美籍華裔學者余茂春，被指是特朗普政府對華政策戰略轉向的重要推手，他早前被母校重慶永川中學從刻有「高考狀元」的紀念碑上除名。 而微博流傳片段顯示，余茂春近日再被安徽宗親從族譜中開除族籍、驅逐出族譜，其宗親痛斥其為「漢奸」。

從片段所見，安徽淮南壽縣，有十多人聚集在一間會議室內，牆上並掛有寫上「憤怒聲討漢奸余茂春」的橫額。

據了解，余茂春生於安徽，在重慶長大，於上世紀80年代赴美留學後，一直留在美國定居並加入美國國籍，現是美國海軍學院東亞和軍事史教授、美國國務院國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問。

余茂春是美國國務院國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問。（資料圖片）

美國媒體早前報導稱，余茂春親身經歷文化大革命，在中國期間已對中共理論產生懷疑，如今深受美國國務卿蓬佩奧倚重，是特朗普政府對華政策戰略轉向的重要推手。過去三年來，余茂春一直是特朗普政府重塑美國對華政策非常重要的幕僚，其中將中國重新定義為美國最重要的戰略對手就是出自他的建議。

事實上，官方傳媒《環球時報》此前亦有發文抨擊余茂春，「余茂春瘋狂荒誕而又極具破壞性的對華政策為甚麼會贏得美國高層的信任和認可呢？無非是正好迎合了美國政客『病急亂投醫』的心態。蒼蠅不叮無縫的蛋，想要揚名立萬的余茂春曲意逢迎，其政策主張正中反華派下懷，雙方臭味相投，一拍即合。余茂春這樣的政治投機分子在美國得勢，著實讓人為今天的美國悲哀」。文章更稱，「余茂春必將接受歷史的審判，必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

（綜合報道）