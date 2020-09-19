西安地鐵宣傳「做好事」為乘客遞藥水膠布　遭當事人揭穿是擺拍

陝西西安地鐵周五（18日）在微博發布一則貼文，宣傳地鐵工作人員「做好事」，指其主動為一名女乘客遞送藥水膠布和處理傷口。未料這名當事女乘客隨後卻在朋友圈爆料稱，西安地鐵的貼文有失實內容，並指當日地鐵工作人員一直在「擺拍」。

西安地鐵在微博宣傳工作人員「做好事」惹出爭議。（微博）

西安地鐵當日上午在官方微博講述，近日在地鐵2號線鐘樓站，工作人員看到一位「踮著腳走路」的女乘客，主動上前詢問得知，女乘客被新鞋磨損腳。西安地鐵稱，工作人員立即拿了醫藥箱，為這名乘客簡單處理傷口，最後還送上藥水膠布，「女乘客對工作人員的細心幫助表示感謝。」

不過，這件「好人好事」曝光後，當事女乘客卻在朋友圈發文講述了另一個版本的故事。當事人表示，自己因工作原因磨損腳，外出時已在腳部貼了藥水膠布，惟途中膠布與鞋子摩擦後脫落。當時她走到地鐵，看到有愛心服務站，於是詢問工作人員是否能提供一片新膠布，並非工作人員主動察覺。

當事人還稱，經過3名工作人員來回工作交接，她在等了十幾分鐘後，卻看到工作人員帶著相機過來，同行的還有一名提著藥箱的領導。「領導又對我進行了詢問，緩緩蹲下，打開藥箱，拿出創可貼。我反覆說了，我只需要一個，然後給到我手中由兩個變為四個，直到確定照片拍合適穩妥，才把創可貼交到我手中。」

當事女乘客揭穿西安地鐵的宣傳文章有不實內容。（微信截圖）

當事人指出，西安地鐵宣稱「立即拿來藥箱」和「為乘客簡單處理傷口」等內容都是不實內容，強調對方反反覆覆遞送膠布都是為了「確認照片拍穩妥為止」。她還表示，雖然很感謝西安地鐵給的膠布，但就這樣的不實報道及工作效率，她認為自己及身邊的朋友如果以後再遇到需要幫助的事情，可能不會求助西安地鐵。

據悉，西安地鐵暫時未對此事作出回應，但已刪除上述「做好事」的微博貼文。

（綜合報道）