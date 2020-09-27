上海銀行櫃枱像墓碑嚇窒網民　專家：老建築老風格

近日，內地網絡上一段關於上海銀行驚現「嚇人式」櫃枱的影片引發熱議。不少網民覺得銀行營業廳櫃枱的石碑造型讓人聯想到墓碑，滾動在電子屏幕上的「歡迎光臨」4個字更令人咋舌。 專家則指櫃枱乃舊式建築風格，「網友大可不必大驚小怪，過去銀行的營業廳就是這樣的布局與樣式」。

不少網民指上海銀行的櫃枱讓人聯想到墓碑（點圖放大）：

據內媒報道，從影片中可以發現，營業廳櫃枱的石碑造型和鐵柵欄，與上海四川中路259號的上海銀行相同。上海市規劃委員會諮詢委員薛理勇解釋，四川中路259號原本是四行儲蓄會大樓，所謂「四行儲蓄會」就是過去北方的四家大銀行（新中國成立前的鹽業銀行、金城銀行、中南銀行和大陸銀行）一起出資設立的商業聯合體，「這幢大樓是由鄔達克設計的，底層大廳的風格和當時英美銀行的風格一致」。

在薛理勇看來，網民不必過分解讀這樣的建築風格，「過去銀行通過鐵柵欄的分隔，工作人員與顧客有隔斷，但沒有隔離，大家之間沒有隔閡，但安全有保障」，外灘過去有許多老銀行，如今這些老建築繼續沿用，也是為了保留過去的歷史風貌，「網絡上有些人為了流量起一些嚇人的標題，我建議網友不要被他們影響。」

網民熱議：

「真的很像啊，單個看還沒事，一排望去超恐怖的。」 「保留住歷史特色挺好的，沒必要千篇一律。」 「其實我覺得挺好看的。」 「啊對不起啊，雖然這是建築風格，但確實像墓碑啊。」 「大驚小怪外灘那裏的老銀行都這樣。」

（綜合報道）