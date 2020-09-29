湖南父親為騙保險金狠殺智障兒子：帶到海南後在碼頭上推其落海

海南近日有一名智障兒童墮海，父親報警求助。惟警方在搜尋過程中發現事有蹊蹺，經過調查發現，這名自湖南的父親為騙取保險，將智障兒子帶到海南後，與親戚聯手要兒子「意外死亡」，親手在碼頭將其推落海。 父親楊某發及親戚李某貴已被抓捕歸案，案件正在進一步偵辦中，警方仍在全力搜尋墮海的智障兒童楊某科。

據了解，海南省公安廳港航公安局在周一（28日）早上6時許接獲楊某發的報警，其稱兒子楊某科在海口秀英港7號泊位意外墮海失蹤。不過，警方調查監控影片發現，楊某科並非意外墮海，是被人推落海，疑犯的穿着更是與楊某發相似。另一方面，警方又發現楊某發在報警時並不悲傷，反而接受詢問時顯得非常驚慌。

由於楊某科是智障兒童，加上有種種可疑情況，警方立即針對楊某發展開調查，最終楊某發供認是與同行親戚李某貴合謀殺害楊某科，以偽造意外死亡騙取保險賠償金。楊某發及李某貴在同日先後被抓捕歸案。

警方初步調查，已事先為楊某科購買人身意外保險的楊某發私下與李某貴商量，要求李某貴幫忙在海上將不會游泳的楊某科推落海，造成意外死亡的假象，以獲得意外保險賠償金。事成之後，楊某發會給予6000元人民幣的好處費。

楊某發親手將智障兒子楊某科推落海，以騙取保險賠償金。（微博）

楊某發的親戚李某貴。（新海南客戶端）

案發在周一凌晨4時許，楊某發、李某貴、楊某科乘船抵達海口秀英港。離船上岸後，楊某科走到海口秀英港7號泊位邊沿位置小便，楊某發與李某貴跟隨後面。楊某發示意李某貴動手將推楊某科落海，但李某貴不願動手。隨後楊某發就親自動手，在背面將楊某科推落海。

（綜合報道）