江西上饒多名村幹部「自掘祖墳」獲表揚　官方讚是墳墓治理榜樣

江西省早年大力推行「綠色殯改」，不料由於手法偏激，甚至多地出現「搶棺砸棺」亂像，惹起民怨沸騰。 然而，江西上饒鄱陽縣雙港鎮政府在周二（29日）發出通報，稱要表揚多名村幹部，原因是他們拆除親屬甚至父母的墳墓，「為全鎮墳墓治理做出了榜樣」。

通報稱，大力開展農村人居環境整治和墳墓專項治理，是全鎮當前重點工作。其中一名被表揚的村幹部是雙橋村黨支部負責人王訓文，他拆除了爺爺奶奶等親屬墳墓共計17座。此外，雙豐村黨支部書記彭芳腊、雙港鎮機關干部彭克平、彭少昱，亦因拆除父親或父母墳墓而被表揚。

漆工鎮此前成功「處置」一宗村民違規土葬事件，涉事土葬墳墓被強行起棺，遺體火化處理。（網上圖片）

通報表示，被表揚的村幹部是「彰顯了黨員幹部的思想覺悟，體現了『趕早、做快、干好』的作風，為全鎮墳墓治理做出了榜樣」

另一方面，鄱陽縣政府發布《雙港鎮全面開展亂葬墳墓專項治理實施方案（送審稿）》，宣布決定在全鎮範圍內全面展開亂葬墳墓專項治理，要求散埋亂葬墳墓全部要易地遷移入公墓或骨灰堂，又或就地平墳「立改臥」（安裝臥式墓碑）後再以綠化的方式治理。方案要求確保在11月30日前全面完治理任務，其中黨員要帶頭做好，「主動帶頭治理自家墳葬」，並且要七天內進行，否則追究有關人員責任，包括有停職、考核評為不稱職、停發工資等。

（綜合報道）