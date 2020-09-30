兩名百度高層傳被警方帶走　內媒指其涉嫌推廣非法賭博網站

內地傳媒引述知情人士指，內地互聯網龍頭企業百度公司有多名高層近日接連被警方帶走調查，包括有移動生態事業群特別顧問史有才、百度KA（大客戶）銷售負責人李忠軍，以及有相關的部分代理商及客戶。 報道稱，上述人士涉嫌推廣非法賭博網站，甚至可能涉嫌腐敗案。

知情人士指，上述人士將棋牌賭博歸類在游戲品類，繼而在「KA」尋找行業代理，「史有才給了一家代理商獨家經營權，之後又引入了一些代理商。」知情人士又稱，百度以前不允許推廣賭博網站，抓到就罰款十倍，「史有才回歸百度後，他們開始做，一下子量就暴漲起來了。」

史有才。（資料圖片）

報道稱，李忠軍曾任百度聯盟總經理，後輪至百度KA從事大客戶銷售工作。至於史有才則是在2001年加入百度，是初創團隊成員之一，其歷任銷售部經理、渠道部總監、渠道部高級總監、百度副總裁。史有才在2011年離職，並於2019年6月回歸。

對於推廣非法賭博網站，報道指去年5月百度貼吧「柬埔寨吧」就被揭發有存在大量賭場招聘資訊。有自稱在柬埔寨賭博公司工作的發帖者透露，在百度貼吧招募的人員，所從事的「推廣」工作就是即通過網絡聊天，並且多以戀愛為名，誘騙國內人員參與網絡賭博。另有發帖者指，某些公司發布的招聘資訊，例如招聘接待處人員、在線客服、推廣、人事等，實則都是招募「推廣人員」，以引誘中國公民參與柬埔寨網絡賭博。參賭人員輸的愈多，推廣人員提成愈高。

對於史有才、李忠軍等人的情況，百度回應指「尚不了解」，但強調百度對一切違法違規行為的態度是堅決打擊、零容忍。

（綜合報道）