【總值約2億】逾萬騰訊員工獲贈華為折疊屏手機　網民大呼羨慕

繼江西有企業業績達標後兌現承諾，豪送員工4000多輛私家車後，再有內地企業趁國慶中秋長假前後大派福利。今次就輪到WeChat母公司騰訊的平台與內容事業群（PCG），其在周三（9月30日）向全體員工每人贈送一部定製版的華為折疊屏手機Mate Xs。 據了解，該款手機目前在市場上仍處於缺貨狀態，騰訊PCG今次重賞萬多名員工，估計總共花費約2億元（人民幣．下同）。

公開資料顯示，華為折疊屏手機的官網售價是16,999元，對應騰訊PCG員工數目，被贈送的手機總價值達到約2億元，相當豪氣。不少員工得知獲得大禮後，都紛紛在朋友圈曬出華為手機圖片，更有人留言直指「這一刻我感覺我一定要給騰訊賣命」。

此外，有網民更評論稱，自己搶了數個月才買到該款手機，華為商城每次開放搶購都只放出不超過100部，故經常處於無貨狀態。

事實上，在京東網站，該款手機售價已突破2萬元大關。為此，有騰訊員工打算將手機賣掉，透露手機雖然要在國慶節後才到手，但已經迫不及待尋求出售大賺一筆。另據報道指，除了PCG，騰訊旗下的微視員工近期也獲得了數額不等的股票獎勵。

網民熱議：

我只想問一句， 現在入職的話還來得及嗎 ？ 別人家的公司太棒了，實名羨慕。 今年肯定都是發華為了 ，支持國產。 看着手裡的月餅瞬間不香了，酸了嗷！ 這是不是斷貨的原因。

事實上，這也不是騰訊業務部門首次獎勵員工手機。在去年12月，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）團隊，因騰訊雲在三季度就完成了百億的收入目標，每名成員均獲獎勵一部iPhone 11 Pro。

金蝶集團曾有員工獲得年度傑出創新獎，禮品是千萬住宅一套。

至於深圳其他公司近年也不時傳出大手筆獎金，例如今年1月15日，金蝶集團一名專注企業雲服務技術研發的員工，在員工大會上獲得年度傑出創新獎，禮品是深圳灣附近價值千萬的住宅一套。有趣的是，當天大會還宣布研發人員一年獲增加4天「帶薪發呆日」，以此鼓勵員工花時間專注思考、創新，而不僅是局限於眼前任務。

（綜合報道）