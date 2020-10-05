打通「保障孤島」：西藏墨脫哨所官兵收到無人機空投月餅

解放軍在西藏墨脫地區一線執勤點大多位于無人區，山高林密，谷深坡陡，至今未通公路，物資補給全靠官兵徒步接力背運。不過，今年中國國慶前夕，墨脫哨所的官兵首次收到了無人機空投的物資，官兵終於可以吃到新鮮果蔬和月餅。

西藏墨脫地區一線執勤點位，常因地質災害、大雪封山等原因缺供斷供，是名副其實的「保障孤島」。而每到墨脫雨季，連續的降雨導致塌方、泥石流等地質災害頻發，連陸航運輸直升機都難尋飛行「窗口期」。

今年國慶前夕，解放軍陸軍後勤部組織多家單位，使用10多架多旋翼無人機、無人直升機，在墨脫組織實飛實投驗證攻關，按照衛星定位、自主起降、智能巡邏、定點投送的模式，相繼打通了西藏軍區某部官兵部署在這裡一線的所有四個執勤點位空中航路。

據報道，多旋翼無人機載重能力在15到25公斤，是電池電力驅動，充電時間40到50分鐘，能在滿載情況下續航一小時、飛行20公里。這次，無人機在不同點位之間循環往返飛行，通過快速更換電池，保證了飛行和空中投送的持續不間斷。

西藏軍區某部邊防連中士齊朕在墨脫已經服役4年。他介紹，長期以來，官兵每年有三分之二的時間走在物資背運的路上。「從送物資起點走到一線執勤點，一般需要120人次接力2到3天。執勤點不少官兵很難吃到新鮮的蔬菜水果和蛋奶肉類，吃的基本上都是脫水蔬菜和罐頭。」

這次無人機運輸投送，讓齊朕和戰友們在山上吃到新鮮的果蔬、雞蛋和肉食，還喝上了牛奶、飲料。「以前我們在山上很少吃雞蛋，因為背上來容易打破，現在能吃到感覺非常高興。無人機還給我們送來月餅，相信今後我們的伙食會越來越豐富。」

（央視軍事）