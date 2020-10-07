【有片】河南老人組團「攔路搶劫」　婚車通過須給「紅包」

河南信陽潢川縣有一批老人，專門組團在路口攔下欲趁國慶中秋長假期結婚的新人，要求索要「紅包」、「彩頭」，否則就堵路不讓婚車通過。 事件引起關注，不少網民直斥有關做法完全是「攔路搶劫」。警方則坦言當地確有此種「風俗」，會安排警力執法，並呼籲一旦遇到類似情形可報警處理。

當地有大批老人專門攔下婚車並索要錢財。（影片截圖）

從網上流傳的片段所見，當地的賓館及路口近日都有大批男女老人聚集徘徊，遇到婚車經過就會立即蜂擁而上，要求對方給予「紅包」、「彩頭」。有網民亦爆料稱，該批老人會在圍堵時表明，不給錢財就不讓通過，甚至揚言除非司機敢直接驅車衝撞。即使有警察到場，老人亦也不肯散去。最終婚車司機怕耽誤時間及影響交通，無奈下只能滿足對方要求。

其中一名婚車司機王明（化名）就透露，當地老人攔婚車索要錢財的情況十分常見，最多時更會有超過30人一同攔截一個婚車車隊。他們甚至會專門去了解哪些是婚嫁的好日子，吼準時機採取行動。王明稱，「我在潢川開婚車十多年了，一直有這種情況。他們互不認識，但背後是有組織的，上面有帶隊隊長之類的。老人攔車不讓走，然後趴在車上，這樣太危險了！」

警方回應指，當地確實會有此種「風俗」，許多乞丐和年紀較大的人，會攔截婚車索要糖果、香煙，「以前拘留過（這類人），現在交警隊在路上都會安排警力。」

（綜合報道）